越喝越強壯！起床後喝「7飲品＝營養滿滿」...椰子水超給力



▲早上起床後，除了喝水之外，還有其他7種飲品選擇。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

你起床後會馬上喝一杯水嗎？相信你一定有聽過，早上喝一杯水能排出體內毒素，也能為身體補水，但其實除了喝水之外，還有更多、更不一樣的選擇。對此，國外網站《Indiatimes》就整理出有助於維持健康的7種早晨飲品，不僅可以解渴，更能為身體補充營養素，其中椰子水和薑茶都上榜！

除了水之外，起床後喝以下7種飲品也能讓身體維持健康：

1.檸檬水

檸檬水的製作過程非常簡單，而且還具有許多健康益處，不僅能讓你的身體更快甦醒，更能為身體提供大量的維生素C。若是能每天飲用一杯溫熱的檸檬水，還能增強免疫系統的功能，促進肝臟的解毒作用。

但要注意了，由於檸檬的酸性比較高，若是一早就飲用「濃度過高」的檸檬水，可能會因為胃酸分泌過多而傷胃，所以建議在調配時不要加入過多檸檬，半顆切片檸檬加入350～400毫升的溫水為最佳比例。



▲早上喝檸檬水要記得檸檬放少一點，這樣才不會傷胃。



2.椰子水

椰子水喝起來很清爽，擁有能夠改善新陳代謝的功能；如果你有脹氣的問題，椰子水也有助於緩解這個問題。

此外，根據《ETtoday健康雲》過去的報導指出，椰子水擁有多種營養成分，能夠讓身體補充大量的水分，更重要的是，椰子水還含有抗氧化特質，能夠預防多種疾病，而且還具有天然的甜味，可以補充運動後的電解質。

3.蔬菜汁

早上喝一杯新鮮現打的蔬菜汁絕對能讓你的身體變的更健康！你可以將胡蘿蔔、一些綠葉蔬菜（像是菠菜）和甜菜根打成一杯果汁，這不僅能讓你獲得充足的營養素，也可以提供你滿滿的能量。



▲蔬菜汁不僅能讓你補充營養，更可以提供滿滿的能量。



4.薑茶

假如你一早起來，覺得有點噁心或是悶悶的感覺，那麼喝一杯薑茶就對了，因為薑茶有助於舒緩腹部的不適感，而且薑茶的製作過程也很簡單。你只需要先將薑片磨碎，接著放進溫熱的開水中，這樣就完成了。

5.柳橙汁

如果你害怕喝蔬菜汁，那就改成喝酸酸甜甜的柳橙汁吧！一杯現打又新鮮的柳橙汁能幫你的身體補充滿滿的維生素C；但是一早喝柳橙汁要記得，人體喜歡溫暖的環境，所以最好別加太多冰塊至柳橙汁中，否則腸胃很容易受到刺激，進而影響消化。



▲一早喝柳橙汁要記得別喝太冰，否則可能會影響消化功能。



6.小麥草汁

小麥草汁對於人體的新陳代謝功能非常有益，還可以維持腸道的健康。如果你覺得單喝小麥草汁有點單調，可以試著在小麥草汁加入一些蘆薈果肉。

7.早餐冰沙

假如你是個漿果愛好者，在你每天起床後，就為自己打一杯健康的早餐冰沙吧！漿果含有「抗氧化」的功效，若能搭配一些奇亞籽、亞麻籽，就可以為人體補充更多必需營養素。