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假牙用牙刷清潔嗎？　專家建議保養「四步驟」簡單上手

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▲知道假牙正確的清潔方法嗎？（影、圖／健康盟健康聯盟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

生活中心／綜合報導　影、圖／播吧

人到了一定的年紀牙齒都會退化，就有可能會開始配戴假牙。大多數的人都覺得，假牙只要跟我們一般的牙齒一樣，用牙刷清潔就可以了。今天健康盟健康聯盟要來帶大家一起來破解這個迷思，還要和大家分享假牙及牙齒矯正器的保養方法。

▲▼阿嬤沒洗假牙細菌蛀腦。（圖／烏日林新醫院提供）

▲假牙用牙刷清潔就一定乾淨嗎？（圖／烏日林新醫院 提供）

刷牙時會用到的牙膏，裡面其實含有非常多的「粗粒子」，不適合拿來刷假牙。銀髮族常戴的假牙多為樹脂成分的「活動式假牙」，極為脆弱。牙膏的顆粒較為粗糙，用牙刷來刷假牙，就像是拿菜瓜布刷陶瓷一樣，容易傷到表面，還會藏污納垢、孳生細菌，容易引發口腔疾病！

▲▼ 保養假牙四步驟。（圖／健康盟 提供）

▲保養假牙四步驟：沖、放、浸、洗。（圖／健康盟健康聯盟提供）

對此健康盟就提出了4個口訣，教大家如何保養假牙，這個方法也適用於大家常用的「牙齒矯正器」喔！
1. 沖
使用溫水沖洗假牙上的殘渣。
2. 放
將假牙放入盛裝溫水的容器。
3. 浸
將假牙清潔錠放進該容器中，浸泡約10至15分鐘。健康盟也特別叮嚀，清潔錠屬於藥劑，為了避免假牙變色、損壞，別把清潔錠和假牙放在一起浸泡太久！
4. 洗
把假牙從容器中拿出來，並用溫水再次徹底清潔。

最後健康盟也強調，假牙戴久難免會鬆脫，記得要定期回診做適度的調整，才能將假牙的功用達到最大化喔！

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關鍵字： 假牙 牙齒健康 銀髮族 保養 健康盟健康聯盟
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