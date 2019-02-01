大掃除迷思！浴室發霉、發臭...其實抽風機無用

圖／陳郁文

文／康健網站編輯

過年沒剩幾天了，大掃除還沒做完嗎？浴室臭味有時是先天不良造成，有時是後天失調，《康健》幫你找回浴室該有的清香。

長年從事衛浴文化研究的建築師吳明修曾做過國人洗澡方式的調查，發現有87％的人洗澡方式是淋浴。

潮濕發霉的第一印象

除了站在浴缸內用蓮蓬頭洗，其他常見的「站在浴缸外用蓮蓬頭洗」、「蓄水在浴缸裡潑出來洗」、「蓄水在臉盆潑出來洗」幾種洗法，都會把浴室弄得濕答答的。

洗澡空間沒有乾濕分離，當然經常發生滑倒跌傷的危險。吳明修認為「健康衛浴的第一要點，就是乾濕分離」。

保持乾爽的使用習慣

毅太企業總經理洪芳興說，美國人的臉盆下方沒有設計漏水孔，所以他們養成很好的習慣，使用時會注意保持浴室地板的乾爽。在浴室內鋪地毯、掛壁畫，絕對不是奢華的夢。

反觀國內的家庭主婦，從小也有個習慣：為求衛浴的乾淨，一定得天天用水清洗地板。加上副熱帶的潮濕氣候，衛浴理所當然成為細菌和黴菌的溫床。如果剛好又是個沒有開窗採光、通風故障的衛浴空間，這些過敏源會躲藏在潮濕角落的洗髮精、洗面乳等瓶瓶罐罐底下、馬桶和洗手台和牆壁的接縫處、水管漏水處、許久沒有清洗的浴簾中、鏡子下面的置物櫃、瓷磚的裂隙中，「甚至是毛巾裡，」前台大環衛所教授李芝珊提醒。

因此，她建議保持通風乾燥為淨化空氣的最大利器，最好能有充足的採光，因為陽光是最佳的除濕器。通風和採光正巧也是綠建築講求的健康居家必備要點。

廁所臭味是個常見、且十分令人困擾的問題。針對廁所臭味，有一個觀念要先澄清：抽風機並不能解決臭味問題。

因為第一，一般抽風機只能換氣，稍微高檔一點的，會有除濕、暖房功能，但都不除臭；第二，我們每家廁所的氣體被抽風機抽到管道間，並透過管線的連結，將各家抽出的氣體送到頂樓排出，但要順利垂直往上送總是比較費力，光靠抽風機的力量其實是不夠的。

八招教你調理廁所氣味

除了因為先天結構上的問題導致廁所臭氣四溢，生活魔法家陳映如還要教你幾招，簡單就能讓浴室不再臭味撲鼻。

1.浴室常常打掃

許多人浴室裡一定會放有洗衣籃、垃圾桶，髒衣服、垃圾的堆積也都是臭味來源，最好能常常清潔、打掃。

2.更換腳踏墊

浴室的腳踏墊最容易藏汙納垢，有時候小朋友尿尿對不準，也可能滴到腳踏墊上卻看不到，久了就會產生氣味，因此要常更換腳踏墊。

陳映如還提醒，棉質的容易吸水且不易散味，因此並不建議選用棉質腳踏墊；另外，可以在腳踏墊下加鋪報紙幫助吸水，又容易更換。

3.浴巾毛巾不要囤放浴室內

不只腳踏墊，像浴巾、小毛巾等也都容易吸濕受潮，也要記得常更換，並保持乾燥；尤其是乾淨的毛巾最好不要囤放在浴室內，不然就得收到櫃子裡，防止霉味產生。

4.增加香氣前先除臭

賣火柴的女孩劃一根火柴看到夢想，其實一根火柴還能去除臭味。火柴、蠟燭或打火機都有同樣的效果，許多帶有臭味氣體都是可燃性氣體，點燃火柴的動作可以讓這些氣體完全燃燒，空氣中自然就不再殘留臭味。

若想再加點香味，你可以點些精油蠟燭，效果也不錯。

但記得，除臭是第一步，之後才是想辦法讓廁所芳香，不然就像流汗完噴香水一樣，味道反而會更噁心。

5.小蘇打粉＋精油也能除臭

陳映如在《超市魔法家》一書中便教大家，用杯子裝一些小蘇打粉，在粉上滴幾滴精油，小蘇打粉有除臭功能，精油又散發天然香氣，你甚至可以選擇像茶樹、尤加利、薄荷等具抗菌功效的精油，讓你家的浴室擁有自然好氣味。

6.自製香氛衛生紙

陳映如自己在家則會在衛生紙盒的最下面墊一個香氛袋，抽出衛生紙時，也能順便帶出一縷清香。

7.茶葉吸濕除臭一舉兩得

如果是習慣使用薰香燈的人，也可以在原本放精油的地方，改放乾茶葉，點上蠟燭加熱後，不僅會飄出雅緻的茶香，茶葉還有吸濕的功用，一舉兩得。

8.隨手蓋

隨手將馬桶蓋及垃圾桶蓋蓋上，也可以防止臭味產生。

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