皮蛇「風吹過就痛」　NONO：及早接種疫苗以提升免疫力

▲藝人NONO提醒民眾罹患帶狀疱疹應尋求正規治療管道。（圖／精萃亞太公關提供）

生活中心／綜合報導

春節是流感的高峰期，一名60多歲的老翁因身體過於疲累而導致帶狀疱疹（俗稱皮蛇）纏身，出現劇烈的神經疼痛問題。為了提醒民眾做好健康預防，台灣家庭醫學醫學會特別在台北年貨大街舉辦衛教活動，並邀請到藝人NONO現身，呼籲大家若罹患皮蛇、流感、肺炎應循正規就醫管道，把握黃金治療時間！

出席活動的藝人NONO說到，家人是他督促自己保持身體健康的最大動力，盡量維持作息正常，同時更注重均衡飲食以及睡眠的充足。NONO也向民眾喊話，最重要的還是要及早做好預防工作，提升身體對抗疾病的免疫力，幫助安心過好年！

▲吳至行醫師講解罹患帶狀疱疹成因症狀與預防方法。（圖／精萃亞太公關提供）

帶狀疱疹俗稱皮蛇，台語也會稱之為「出水珠」。台灣家庭醫學醫學會預防保健及慢性病防治委員會主任委員吳至行醫師表示，曾感染過「水痘」的人，年紀大了之後，如果因過度勞累，或是環境氣溫等改變等使免疫力下降，就有發生帶狀疱疹的可能。據統計，每3人就有1人會在一生中至少發過一次帶狀疱疹，且98%的患者都認為帶狀疱疹的急性疼痛感超過手術後的疼痛與產前陣痛，甚至是「風吹過就痛」！

▲台灣家庭醫學醫學會呼籲民眾應樂活、勤動並依醫囑施打疫苗預防冬季疾病。（圖／精萃亞太公關提供）

吳至行醫師補充，得到流感後可能會造成續發性的感染，其中常見的肺炎，就是因下呼吸道受到感染，嚴重影響呼吸功能。據研究指出，流感住院患者中，併發肺炎者的死亡風險為沒有併發肺炎者的4.5倍。

吳至行醫師建議，平時應維持身心愉悅，營養均衡、增加體能活動，並且接種流感疫苗、肺炎疫苗、帶狀疱疹疫苗來強化體內抗體、提升免疫力。國內預防接種委員會也建議，50歲以上的民眾每年施打流感疫苗；而疾管署也提供65歲以上民眾施打一劑公費的肺炎鏈球菌疫苗。