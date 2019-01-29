流感再添6死！12歲女童併發腦炎「發病至死亡僅3天」





▲疾管署說明流感疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情來勢洶洶，疾病管制署今（29）日公布國內新確認6例流感死亡個案，值得注意的是，其中有一人是居住在中部的年僅12歲女童，本身沒有慢性疾病，也打了本季流感疫苗，卻仍因流感併發腦炎，且病程相當快速，從發病到死亡僅短短三天。疾管署副署長羅一鈞提醒，

疾管署統計，上週（1月20日至1月26日）國內類流感門急診就診已經突破10萬人次達到101.809，比前一週上升7.1%；而上週也新增55例流感併發重症病例，以及6例經審查與流感相關死亡病例。

死亡個案年齡介於12歲至84歲，值得注意的是，當中有1例為年僅12歲的女童，疾管署防疫醫師林詠青表示，她本身沒有慢性疾病，曾於11月份接種流感疫苗，而最開始主要是咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等症狀前往診所就醫，當時被診斷為咽喉炎、支氣管炎，兩天後出現腦炎症狀如全身抽搐、意識不清、缺氧等情況，再就醫收治加護病房，發現腦部水腫且腦壓上升，腦幹也有受到侵襲，隔天就過世。

林詠青說，小朋友感染流感併發腦炎的風險較大人要高，且腦炎症狀變化快速，需要特別警覺，若有意識不清、走路不穩狀況、全身抽搐，應盡快就醫。

疾管署副署長羅一鈞也提到，過去日本也有案例報告小朋友因為感染流感出現大叫、抽筋等狀況。本流行季的H1N1，自去年10月至今已有3例引起腦炎死亡的幼童個案，分別為南部8歲女童、東部2歲女童以及本次的中部12歲女童，從發病到死亡僅短短2~4天，且H1N1比起其他病毒更容易引起小朋友的腦炎，已發布醫界通函提醒醫師相關症狀。

國內自2018年10月1日起累計349例流感併發重症病例（179例感染H1N1、149例感染H3N2為多），其中27例死亡（15例H1N1、12例H3N2）。