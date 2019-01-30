感冒一定要吃藥嗎？藥師「8字」揭真相：亂吃恐致交互作用

▲感冒一定要吃藥嗎？就讓藥師告訴你真相！



文／藥師KIKI

最近天氣忽冷忽熱，來藥局買感冒藥的人越來越多，但是你看的懂感冒藥嗎？是否真的有需要吃感冒藥呢？

其實在正常情況下，感冒沒吃藥也會自然痊癒，但為何還是要吃藥呢？市面上所賣的感冒藥多是能夠緩解不適症狀，例如頭痛、發燒，就像是所謂的普Ｘ疼（Acetaminophen），就如廣告所說的不傷胃，而且還具有退燒和止痛作用，但是這種藥千萬不要跟酒一起服用（尤其是在這尾牙季節），會嚴重傷肝啊！

那吃另外一類非類固醇止痛藥（Ibuprofen）呢？也不可以，因為這類藥會傷胃，嚴重甚至會有胃出血的狀況產生，而酒精會和許多藥物有交互作用，所以建議喝酒後不要隨便服藥。



▲喝酒後別隨便服藥，否則可能會引起交互作用。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



接著，說說市面上的綜合感冒藥，一般都有退燒、止痛、止咳以及止鼻塞的功效，有些分成日夜錠，而有些晚上服用的感冒藥則是多了止流鼻水成分的抗組織胺，但是副作用會嗜睡；日錠就是少了這個成分，另外，有些藥會增加咖啡因讓身體比較有精神。

再來就是一般人很大的困擾，也就是感冒後的咳嗽，有些人甚至會咳1～2個月無法好，原因不明，有些人則是過敏發作或是呼吸道變敏感，不管如何，一直咳真的很難過，尤其突然在捷運或是進電梯就會很尷尬。

根據國外研究指出，蜂蜜搭配熱水一起喝可以改善咳嗽的問題；此外，去年很風行的枇杷膏，對於感冒後的咳嗽也有一定效果，當然還有一種類似甘草的喉片，效果也不錯，因此建議在感冒後的久咳不止可以至藥局購買上述產品。

最後，感冒就真的一定要吃藥嗎？建議 可以依據症狀選擇 ，像是鼻塞到睡不著，就可以服用具有舒緩鼻塞功效的藥，也可以選擇噴劑藥物改善鼻塞；另外，如果痰很黃、黏稠，有泡的化痰藥，讓痰容易排出，建議可以諮詢藥師，讓自己平安的度過冬天。



▲你可以根據自己的症狀服用感冒藥，如果真的不確定該吃什麼藥，就要詢問藥師。（圖／記者鄺郁庭攝）



Kiki藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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