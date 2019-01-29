影／民眾流鼻水、咳嗽是否染流感？醫生：別衝大醫院先這樣做

▲流感要去哪裡就醫。（影／翻攝自疾病管制署–1922防疫達人臉書專頁，請勿任意翻攝，以免侵權。）

生活中心／綜合報導

近期台灣流感疫情不斷增加，民眾如果發現自己有類流感的症狀要及早就醫，「疾管署防疫– 1922防疫達人」在臉書粉絲團po出影片，告訴大家如果出現咳嗽、流鼻水、發燒和全身酸痛，應該先戴上口罩，到住家附近診所就醫，縮短在大醫院等待時間，也能大幅降低併發流感重症的風險。

▲春季容易感冒，鼻涕流不停（圖／取自達志示意圖）

1、流感要去哪裡就醫？

疾管署防疫醫師吳佩圜說到，如果出現類流感症狀，不一定要直接前往大醫院或急診，可先在住家附近的診所就醫，由醫師為你診治，如此一來，也可大幅縮短您在醫院久候的時間。

2、哪些症狀該到診所就醫？

民眾出現「發燒」、「咳嗽」、「流鼻水」、「全身痠痛」等等類流感症狀，建議先戴上口罩，前往家中附近的診所就醫，並依醫囑服用流感抗病毒藥劑，以大幅降低併發流感重症的風險，也可以縮短病患在醫院等待的時間，也避免輕症患者湧入急診導致壅塞。

▲若出現類流感症狀，建議先戴上口罩，前往家中附近的診所就醫。（圖／取自免費圖庫pixabay）

3、哪些症狀該到大醫院就醫？

民眾出現「胸痛」、「呼吸困難」、「意識改變」，這些都是流感的危險徵兆，應儘快前往大醫院就醫，把握黃金治療期。

4、誰需要特別提高警覺？

提醒大家，小孩、老人、慢性病患者，是流感的高危險群，嬰幼兒只能以哭鬧，來表達身體不舒服，建議家長可以觀察嬰幼兒有沒有「呼吸急促」、「呼吸費力」、「活動力下獎」、「不容易喚醒」，這時候就要特別提高警覺，儘快前往大醫院就醫。

吳佩圜醫師表示，經過臨床判斷，如果有符合公費流感抗病毒藥劑用條件，不需要快篩就可以開立。提供公費藥劑的醫療院所全台共有4千多家，可到疾管署網站「流感防治一網通」查詢，選擇鄰近的院所就醫。

▲符合公費流感抗病毒藥劑用條件。（圖／翻攝自疾病管制署–1922防疫達人臉書專頁）