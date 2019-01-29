是你嗎？「酒品超驚人」前5名星座公開...牡羊爬上桌子唱跳



▲有些人只要喝了幾杯酒，就會「原形畢露」，展現出平常完全看不見的樣子。（圖／取自免費圖庫Pakutaso，下同）



國際中心／綜合報導

喝醉後就完全變了個人！俗話說「酒後吐真言」，有些人喝醉後就會開始亂說話，甚至把自己的秘密都公開，還有些人會開始哭鬧，實在讓身邊的人覺得好氣又好笑。對此，大陸網站《新浪看点》就公開酒品超驚人的前5名星座，原來牡羊座會越喝越嗨，可能還會爬上桌唱跳，讓人看了超傻眼！

酒品超驚人的前5名星座公開：

第5名：雙魚座

雙魚座很喜歡交際，只要是朋友聚會，絕對少不了他們，而且雙魚座只要一喝酒，就會完全展現出自己的「酒鬼」本色，不管是誰出現都阻止不了他們想狂喝酒的慾望；如果喝醉了，你不給他們喝，他們就會開始哭鬧，所以，給他們酒吧！



▲只要是朋友聚會，絕對少不了雙子座這個嗨咖，不管是誰都阻止不了他們喝酒。



第4名：處女座

雖然處女座平常看起來很拘謹，但其實只要他們一喝了酒，就會把話匣子整個打開，不管是什麼都可以講，你可能還會從他們的口中聽到各種批判和吐槽；有趣的是，處女座就算遇到困難也不會說，只會埋在心裡，所以如果他們喝醉了，就會藉機把平常累積的不滿一次爆發。

第3名：獅子座

獅子座平時給人的印象就是有自信、充滿魅力，但實際上，只要他們一喝醉，就會立刻變成一隻黏人的貓咪，會一直黏著朋友不放，硬是要聊天、說話，甚至還會要求安慰和抱抱，所以如果你的朋友剛好是獅子座，跟他們喝酒就要多注意啦！



▲獅子座喝醉後就會變成一隻黏人的貓咪，緊巴著朋友不放。



第2名：雙子座

個性灑脫的雙子座超會喝！只要聚會有他們，就一定可以玩的很嗨，每罐酒瓶都會是空的。但是，如果雙子座喝醉了，就會有點無理取鬧，你若是想勸他「喝少點」，他們反而會告訴你「是朋友就繼續給我喝！」你能拿他怎麼辦呢？

第1名：牡羊座

牡羊座的個性很豪放，只要喝了酒，他們就會醉生夢死，越喝越嗨！只要他們喝到開心，他們就會開始又哭又笑，到處拉著朋友吐露心事，不管是誰都不可以插嘴，都要安安靜靜聽他們說。

除了哭鬧之外，牡羊座喝醉後還很有可能會爬上桌子唱歌、跳舞，沒有喝到斷片絕對不回家；隔天睡醒後，牡羊座就會把自己昨天酒醉失態的事情忘的一乾二淨！



▲喝醉酒的隔天，牡羊座會把自己失態的事情完全忘記 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）