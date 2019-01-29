手賤！你有「摳皮病」嗎？7行為中槍　專家：這是一種強迫症



▲你也很愛撕手皮或是摳痘痘嗎？其實這是一種病，也是強迫症的表現。（示意圖／記者周姈姈攝）



生活中心／綜合報導

每次只要看到手上有死皮、額頭上有痘痘，就會忍不住想要把他「摳掉」嗎？這樣的行為除了用手賤解釋之外，其實也是一種病！就有專家指出，愛摳皮或是咬指甲等等問題都是「摳皮病」，這是一種強迫症的表現；而國外網站《Indiatimes》就列出患有摳皮病的7大特徵，若是摳過頭嚴重可能會引起細菌感染，需要靠藥物才能解決！

美國精神醫學會於2013年出版的《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM－5）中將愛摳皮、咬指甲等等問題歸納為強迫症等相關疾病，並正式命名為「摳皮病」，而日本則將這種疾病命名為「皮膚剝落症」，就和囤積症、拔毛症一樣，都是屬於強迫症的新型疾病。



▲就和囤積症、拔毛症一樣，剝皮病也是強迫症的一種。（示意圖／記者李佳蓉攝）



此外，心禾診所的強迫症治療醫師湯華盛，也曾在臉書列舉出該摳皮病常見的症狀，例如皮膚會出現不等呈度的受傷、潰傷、感染、結痂等，且這些傷處的位置非常廣泛，會出現在臉部的鼻子、前額、臉頰、下巴、頭皮，或是身體伸展處、肩部、背部，甚至是肛門周圍及陰囊處都有可能。

《Indiatimes》列出患有「摳皮病」的7大特徵：

1.不管你有多努力想控制自己，還是抗拒不了想「摳東摳西」的衝動。

2.摳皮膚常常會導致流血或是其他嚴重的傷害。

3.你都是在沒有意識的情況下摳皮膚。

4.只要你經歷壓力或是焦慮的情況，你就會開始摳皮膚。

5.你很常摳皮膚。

6.如果你的皮膚上有凸起來的痣或結痂，你就會有很強烈的慾望，很想要把這些東西摳掉。

7.你的皮膚很完整，卻又有點小傷口。



▲若是摳皮摳過頭可能會導致細菌感染，甚至需要依靠藥物才能解決。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



但是這種強迫性的「摳皮病」對於皮膚來說，具有永久性和暫時性的影響；在某些情況下，可能會導致永久性疤痕或是皮膚變色，而且除了刺痛和流血之外，皮膚可能還會被細菌感染，甚至需要依靠藥物才有辦法治療。

此外，摳皮病也會引起羞恥感和尷尬感，由於患者通常都會試圖想要遮掉因「摳皮膚」而出現的傷疤，所以患者都會避免穿著會露出大範圍皮膚的衣服，因為他們怕身上的傷口被看見，會引起別人異樣的眼光。

那該怎麼做才能改掉「摳皮病」的壞習慣？《Indiatimes》提供以下3個方法：

1.你需要做的第一件事情就是讓「雙手保持忙碌」，這樣你就不會一直想要撕死皮。像是做光療指甲或是購買一顆紓壓球。

2.身邊都要放一條護手霜，隨時隨地都要讓皮膚保持滋潤，這樣就能減少想要撕死皮的衝動。

3.當你知道愛撕死皮的後果之後，你就會比較不敢撕了。

但是，如果這些方法對你來說都沒有用，而且你的傷口一直都沒有好，那麼最好就要趕快去看醫生，否則可能會造成更嚴重的後果。



▲做指甲或是隨身攜帶一條護手霜，都是能夠改善剝皮病的方法。