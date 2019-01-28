大叔瘋路跑5年瘦10公斤　腳掌紅腫「行軍性骨折」上身

▲5年來靠路跑成功減重10公斤，卻患行軍性骨折。（圖／聖馬爾定醫院提供）

生活中心／綜合報導

57歲的陳先生熱衷路跑，5年來靠路跑成功減重10公斤，但最近因左腳掌疼痛難忍，還有些紅腫已疼痛2個月，日前至嘉義市聖馬爾定醫院就醫，經骨科主任裴有成醫師診斷為典型的行軍性骨折，也稱疲勞性骨折，雖然不用開刀，但需服藥後消炎，等待骨頭癒合再開始承重，慢慢恢復肌力，陳先生必須要停止半年長跑運動才可恢復健康。

裴醫師解釋，足部疲勞性骨折主因為當足部持續反覆的運動，使得足部的肌肉及骨骼新陳代謝增加，壓力使骨的重組比骨骼吸收慢也會造成骨化和再吸收功能失衡。通常病症發生於運動選手、長期受訓的運動員皆為疲勞性骨折群族。因長跑路跑屬於有氧運動、距離長，跑者如長期超負荷運動、施力不均、運動姿勢錯誤等原因引起疲勞性骨折。

▲患者骨折處為典型的行軍性骨折，也稱疲勞性骨折。（圖／聖馬爾定醫院提供）

陳先生表示，去年底為了參加嘉義市管樂節路跑活動，訓練期間也從操場的10圈增加至13圈，因此左腳掌才會疼痛難忍，聽從朋友介紹民俗療和貼藥膏沒用，所幸沒有延誤治療，之後遵從醫師醫囑多休息不逞強，才真正體會到「休息是為了走更長的路」這句話。

▲跑者示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自pixabay）

裴醫師強調，路跑活動路面通常在混泥土、柏油路、堅硬、路不平或坡度起伏較多會增加腳衝擊和壓力，因此應注意足部的承受力應。跑步時間過長、姿勢不正確、穩定性不足的跑步鞋造成壓力較大的腳掌內側能無法接受支撐等原因皆會造成疲勞性骨折。跑者應穿著路跑機能性的布鞋，運動完若有不適請立即就醫治療。

裴醫師呼籲，長時間或劇烈運動後會出現前足或骨骼疼痛症狀可能休息一下後、會逐漸消失，持續運動的話症狀則會復發，當有疼痛感時，務必立即就醫和休養以防止骨骼斷裂。

