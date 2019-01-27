「機能蛋」百百款，營養素怎麼來？　專家帶你3招挑好蛋

圖／ pixabay

文／梁惠明

雞蛋是一種便宜的優良飲食蛋白質來源，由營養學的觀點來看，蛋品本身就已經被視為完美食物。市面上的雞蛋品項玲瑯滿目，還有特別標註特殊營養強化的雞蛋，如低膽固醇蛋、高亞麻油酸、高次亞麻油酸、高DHA、高維生素E、ω-3蛋等，還有標榜添加了葉黃素、胡蘿蔔素、卵磷脂、茄紅素等，訴求民眾吃蛋的同時，可以同步獲得蛋本身的營養和特殊營養素。含有特殊成分的「機能蛋」真的能夠吃到更多營養嗎？跟著專家一探究竟。

官方蛋品管理分類 並無「機能蛋」品項

管理國內市售供食用之生鮮蛋品的農委會，依生鮮雞蛋產銷供應鏈樣態，分類有一般鮮蛋（零售蛋、洗選蛋）與依農產品生產及驗證管理法驗證之優良生鮮蛋（ CAS 蛋品）與產銷履歷蛋品。

畜產專家廖震元表示，這些加入特殊營養成分的蛋品，在市面上被通稱為機能蛋或營養加強蛋，但官方其實並沒有這樣的分類項目。「業者應該在蛋品上做出完整的營養標示，提出公正第三方的檢驗報告，證實並且保證蛋品的營養素含量，符合標示。」

考量到消費者的權益和健康，並為蛋品市場另開蹊徑，部分雞農希望提供消費者具有調節身體功能的機能性蛋品。國立宜蘭大學生物技術與動物科學系副教授林育安表示，機能性畜產品之機能作用，包含有下列幾項：

1. 強化維生素及微量元素。

2. 多元不飽和脂肪酸。

3. 降低蛋黃中膽固醇。

4. 免疫抗體。

5. 雞蛋中生物活性物質。

市售標榜機能蛋 營養素怎麼來？

「把雞蛋變成機能食品，是由養雞牧場透過在雞隻的日常飼料中加了特定營養素，讓雞隻吸收後產下含有一定比例營養素的雞蛋，可以說是殘留的成分，消費者透過吃雞蛋，再把特殊營養素也吃下肚。」

這是台灣努力耕耘發展的機能畜牧業其中一環，營養機轉也被證實是可行的。不過廖震元指出，「飼料中需添加多少比例的特定營養素，才能讓雞生出足夠營養素含量的雞蛋，這個過程需要蛋雞養殖業者經過一定時間的檢驗與觀察，才能定出飼料比例，這是個嚴謹的養殖過程。」

但廖震元坦言，「雞隻是活的，會受到外界環境變化的影響，像是天氣溫度的改變，雞隻的吸收程度可能就不同，需要視情況調整飼料的營養素含量比例，」如何確保雞蛋內確有標示中的營養含量，關鍵在於業者需自覺做好養殖管理。

「機能蛋的添加營養標示是真是假，在沒有政府單位出面把關檢驗的現況下，只能憑業者的良知與自主管理，消費者選購時也得靠自己判斷，先把業者提出的檢驗證明看清楚。」廖震元建議，選購蛋品時，可以留意有效期限、蛋殼表面是否光滑、蛋殼是否厚實無裂痕、重量是否較重且緊實，經過這般篩選出來的雞蛋，新鮮程度應該會較高，但宣稱的機能營養成分到底夠不夠，「就得看廠商的信用了。」

靠機能蛋補充營養素？專家：別用單一食品補身體

即便優良商家做好了蛋品管理，消費者也不能存著「每天吃ＸＸ蛋，就能獲取足夠的ＸＸ營養素」的想法。

以維生素Ａ為例，依據衛生署成人營養素建議攝取量，20歲以上成年女性每天應攝取量為4200I.U，若以大約60公克的中蛋所含維生素A來略算，一天得吃10顆以上的蛋才夠。

「靠單一機能品就想補足營養，應該是未蒙其利，先受其害。」廖震元提醒，吃蛋有益健康，但不論食材中含有多麼高量的營養素，都不要長期只靠單一食物獲取養分，「均衡飲食才是保健不二法門。」

(蛋殼顏色白或褐，關鍵在於雞種，和營養價值無關。圖片來源：pixabay)

不是越貴一定越好 譚敦慈的挑蛋撇步

林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈曾對《康健》提到，新鮮的蛋拿起來沉甸甸、蛋殼也較厚。如何選購新鮮蛋品，譚敦慈還有三個注意要點：

1.大顆才好？

明顯過大的雞蛋，通常兼有蛋殼較薄的問題，代表母雞的健康情況不佳，甚至可能染病。譚敦慈說，雞蛋大小不是重點，蛋殼厚薄才是關鍵。她建議，選擇中、小型的雞蛋比較安全，另外如果買回去後，發現這家商品的蛋殼真的重量太輕、或蛋殼太薄，下次就換買其他蛋場的雞蛋。

2.每次買不同產地的雞蛋

譚敦慈說，購買前她一定先看產地，這次如果買桃園的，下次就買台南的，來自不同產地，可分散風險。另外在市場買蛋，也可以詢問攤商。

3.大多買洗選蛋，白蛋、紅蛋一樣好

譚敦慈習慣買包裝完整的洗選蛋，因為透過完整的洗選過程，把表面洗乾淨，比較安全，偶爾才會買散裝蛋，且會避免選擇表面仍附著稻殼、雞糞的蛋。

此外，她也不會迷信機能蛋或土雞蛋，一般的蛋營養價值就足夠。市售紅蛋價格通常較白蛋高，有些人誤以為紅蛋比較營養，「但其實不然，兩者僅是雞的品種不同，紅白蛋的營養價值差異不大。」

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