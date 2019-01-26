春節用藥懶人包！大掃除、保健品送禮、旅遊怎麼辦一次告訴你

▲春節家中藥品藥注意的有？示意圖。（圖／記者李毓康攝）

文／國泰綜合醫院藥劑科藥師 王怡安

農曆春節連假將近，藥師提供您用藥安全小撇步，讓您健康安心過佳節：

居家藥品大掃除

歲末年終，家家戶戶都會將環境做徹底的清掃，那有沒有記得整理家中的藥箱呢？時常有民眾拿著過期多年或拆封已久的藥品詢問藥師是否還能使用。一般藥片包裝或藥瓶上都會標註有效期限，若在整理藥箱時找到過期或不確定有效期限的藥品，必須丟棄，不建議再用。廢棄藥品若為抗生素、荷爾蒙藥物、抗癌、免疫抑制劑、液體藥物，請送至鄰近的居家廢棄藥物檢收站；管制藥品請連同藥袋帶回原開方醫院或原領藥藥局，勿任意丟棄；其餘藥品依一般垃圾處理。

另外，眼藥水(膏)開封後一個月內未用完，必須丟棄；外用藥膏、無完整鋁箔包裝的零散藥品在開封/分裝後六個月內未用完，必須丟棄。建議在藥瓶開封後取出瓶內棉花或乾燥劑，避免繼續吸收瓶外溼氣造成藥品變質。

收納藥品時，建議連同原包裝及說明書一起妥善存放，並將內服與外用藥品分開保存，避免誤食。大部分藥品置於「避光、乾燥、陰涼」的環境即可，請參照藥品說明書或藥袋指示儲存。若需冷藏則置2-8℃冰箱，除非另有指示，不可冷凍。

慢性病藥品預先領

慢性病患須長期規律服藥來穩定病情，切勿自行停藥，並隨時注意餘藥量是否充足。為避免使用慢性病連續處方箋的民眾用藥中斷，每年健保署因應春節長假通常會放寬規定，若民眾持有慢性病連續處方箋，且預定領藥時間適逢春節期間，有必要時可依政府規定提前領藥，安心過年。健保署在春節前將公告相關事宜，請注意健保署網站或醫療院所及媒體宣導的相關資訊。

保健禮盒藥注意

民眾於春節期間拜年或探親時常會選購貴重的保健品禮盒、標榜能補強身體機能的中藥材或來路不明的藥酒（藥酒其實是藥品，並非酒）作為伴手禮致贈親友，此舉其實相當危險。適合自身的藥品或補品不一定適合他人。若您不清楚送禮對象目前身體狀況、目前正在服用的藥品以及是否對特定藥物過敏，請勿自行將保健品作為禮品，否則可能產生藥物交互作用或是加重病情，影響健康。未經專業醫療人員診療與建議前，切勿隨意將藥物餽贈他人，亦不要自行服用他人所贈送的藥品，才不會在重要的節日裡傷了健康又傷感情。

出國旅遊藥備齊

春節期間許多民眾都會規劃各地旅遊，旅遊保健也很重要！旅遊前須考量許多健康相關事項，例如是否已瞭解旅遊目的地的疫情與防疫資訊？是否需要先施打疫苗？是否已得知旅遊目的地之緊急醫療救援的聯絡方式？是否需要提早做時差調整？必備醫藥品是否準備齊全？諸多問題民眾可在出遊前與家庭醫師討論或至設有旅遊醫學門診的醫院尋求專業建議。

以下列出民眾旅遊時建議必備的藥品，請依自身情況調整：

• 本身長期持續使用的慢性病藥品—例如血壓藥、血糖藥、胰島素針劑、抗凝血劑、免疫疾病用藥等。

• 急救藥物—特定疾病的急救藥物須隨身攜帶。例如心絞痛患者的硝酸甘油舌下錠、氣喘患者的吸入型支氣管擴張劑等。

• 簡易救護包—內有含碘外用藥、紗布、棉棒、OK繃、醫療用膠布、生理食鹽水等可以用來初步處理傷口的用品。

• 解熱鎮痛劑—可用來預防和緩解頭痛、發燒、肌肉痠痛、牙痛、經痛等不適，用途廣泛。

• 感冒藥—例如常見的綜合感冒藥或抗組織胺類藥品，需注意綜合感冒藥中也常含有鎮痛解熱劑，服用時須注意是否重複用藥。

• 止暈藥—預防暈車、暈船、暈機等不適的症狀。為了達到良好的預防效果，須在乘車、搭船、登機的三十分鐘前服藥。

• 胃腸用藥—防止水土不服或飲食不習慣所造成的腸胃症狀。例如止瀉劑、制酸劑、整腸健胃劑、軟便劑、消脹氣劑等。

• 外用藥品—例如防蚊液、蚊蟲叮咬時使用的止癢藥膏等。

• 健康狀況相關監測器具—慢性疾病患者須依照個人狀況攜帶小型血壓計、血糖計、溫度計、尖峰呼氣流速計等，以規律監測身體狀況。

過年期間團聚歡暢的氣氛容易使民眾暴飲暴食、過量飲酒、作息失常。提醒您，於春節期間也要多注意身體健康狀況，維持飲食均衡、少熬夜、少喝酒、按時用藥、定時測量血壓/血糖、注意保暖，讓我們一起健康安心過好年，祝新春愉快！