冬天男性生殖器小一寸？別怕！一旦XX就會恢復正常尺寸

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文／謝佳君

冬天容易手腳冰冷，男性朋友是否也注意到，外生殖器的尺寸似乎也小了一點？專家表示，溫度低時，陰囊和包皮皺縮，加上海綿體熱漲冷縮，確實會讓睪丸和陰莖感覺小一寸；不過廣大男性朋友不用太過擔心，這並不會影響性功能，一旦陰莖正常勃起，就會恢復正常尺寸。

林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜指出，溫度對於外生殖器尺寸的影響主要在陰囊和包皮。由於外生殖器裸露體外，睪丸不能處在太高溫的環境，一般略低於中心體溫3~5度，此時包覆睪丸的陰囊就能起散熱的作用。

(溫度對於外生殖器尺寸的影響主要在陰囊和包皮。)

天冷陰囊收縮／提睪肌上拉

陰囊具有良好的延展性與彈性，假使溫度太高，陰囊會稍微鬆開，幫助散熱；相反的，天氣冷、氣溫低，陰囊收縮，皺褶變得比較緊密，容易讓人感覺陰囊似乎縮小了一點，不過裏頭包覆的睪丸並不受影響。

再者，睪丸附近有提睪肌，能把睪丸向上拉，當天氣冷的時候，提睪肌會往靠近腹股溝的部位向上提縮，更接近身體中心，有助提高睪丸的溫度。所以夏天時，提睪肌放鬆，睪丸下垂；冬天時，提睪肌則往上拉，睪丸位置較高，也就容易有睪丸變小的錯覺。

●做好保暖，舒緩提睪肌；慎防睪丸扭轉

甚至有些人的睪丸位置原本就比較高，如果天冷時再往上提，會感覺有點卡住、悶痛。陳煜建議，平常可以做好保暖工作，泡熱水或溫泉，有助舒緩提睪肌。

天成醫療體系教學副院長、泌尿科主任蔡芳生表示，還有一點要注意的是，假使陰囊熱脹冷縮或提睪肌作用使睪丸的位置改變、旋轉，如果角度過大，可能發生「睪丸扭轉」，影響睪丸血流、產生劇烈疼痛，嚴重甚至壞死，必須盡快就醫。

陰莖海綿體熱脹冷縮／包皮內縮更明顯

蔡芳生指出，陰莖內部是海綿體組織，本身就有脹縮的空間，平常沒有勃起時會根據周遭溫度產生變化，天冷時縮得比較明顯，但勃起時不會受到溫度影響產生顯著差異。因為陰莖勃起時，血液集中到海綿體，溫度與中心體溫差不多，這時整個海綿體會膨脹、勃起，不受外在環境溫度影響。

陳煜進一步提出，陰莖感覺變小也可能是包皮往內縮的錯覺。有些男生的陰莖在勃起前後尺寸只差30%~50%；但有些男生勃起前後陰莖大小可相差達3~5倍，這些人可能在冬天時會更明顯感覺陰莖變小。

因為陰莖勃起前後差很多的人，通常包皮會將陰莖、龜頭全包住，當天氣冷時，包皮收縮更多，平常會感覺陰莖縮得更小；勃起前後差異不大的人，則因為包皮大多不會完全包覆龜頭，只包住一半或完全露出來，自然受包皮的影響不大。

(醫師建議，行房時周遭溫度應該保持溫暖，有助於陰莖充血、勃起。)

暖房從事性行為 有助陰莖勃起、提升愉悅感

蔡芳生建議，冷天從事性行為時，盡量讓周遭維持在比較溫暖的溫度，有助陰莖充血、勃起，尤其本身有勃起功能障礙的患者；平常也要做好外生殖器保暖工作，例如穿著包覆性較佳的內褲，有助陰莖血液循環。

此外，若冷天為了保暖，蓋著棉被或上半身穿著衣服從事性行為，男人少了視覺和觸覺的性刺激，可能造成性興奮不足，也會影響勃起功能，陳煜說。建議最好還是在有暖氣或比較溫暖的地方，增加伴侶肌膚接觸，無論男女，都有助於提高愉悅感。

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