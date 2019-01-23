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美國會支持台灣重回世衛觀察員　衛福部長陳時中致函感謝

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▲▼世界衛生大會WHA。（圖／翻攝自WHO官網）

▲世界衛生大會WHA。（圖／翻攝自WHO官網）

記者洪巧藍／台北報導

美國聯邦眾議院今（23）日通過支持台灣重返世界衛生組織擔任觀察員的法案，衛生福利部部長陳時中致函領銜提案的聯邦眾院外委會亞太小組共和黨首席議員Ted Yoho，表達誠摯感謝。

台灣從2009年開始以觀察員身分受邀參與世界衛生大會（WHA），蔡英文總統上任後，僅2016年由當時衛福部長林奏延率團以觀察員身分參與，2017年以後連續兩年都沒有接獲邀函，被拒於大會之外。

美國眾議院於美東時間1月22日一致同意方式通過第353號法案，要求美國國務卿擬定策略協助台灣重獲「世界衛生組織」(WHO)觀察員身分。衛福部國合組技監許明暉表示，這對我方是相當大的鼓舞，去年眾議院也有通過類似法案，但礙於通過時間於會期的後期，後來沒能經過參議院審議、總統簽署等流程，今年則在會期一初即通過，若能通過審議成為完整法案，意味會動用美國行政部門的力量來支持台灣參與WHO。

美國為我國重要的國際醫衛合作夥伴，台美雙方在傳染病防治、緊急醫療應變及癌症研究等醫衛領域有長期實質的合作。美國歷年來持續支持台灣參與世界衛生組織，美國衛生部長多次在世界衛生大會上為我發言並與本部部長舉行雙邊會談。

許明暉也說，我方仍必須持續努力，衛福部將持續秉持專業、務實、有貢獻的態度，與外交部等跨部會合作，積極爭取參與本年第72屆世界衛生大會(WHA)，並深化台美醫衛合作，攜手維護全球衛生安全。

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