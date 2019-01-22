摸不透對方在想啥？「5妙招」讓你更懂伴侶...點餐全交給他

點評: 你也不懂對方的頭殼裡到底裝了啥嗎～



▲兩人在一起需要很久的時間磨合和摸索才有辦法真正了解彼此的個性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

老是搞不懂對方心裡到底在想什麼嗎？兩人在一起之後需要很長的一段時間，需要透過不斷地摸索和磨合，才有辦法更了解另一半的個性、怪癖和喜好。如果你真的還是很煩惱不知道該怎麼做，國外網站《Femina》就提供5個能讓你更懂伴侶的妙招，其中有一招是把點餐權利交給他，透過點餐，你就可以了解他更多！

讓你更懂另一半在想什麼的5個妙招：

1.讓他決定點餐

別等到對方開口問你要吃什麼，你可以直接把點餐的權利交給他。如果你這樣做，你就可以大概知道他喜歡吃什麼食物和口味，而且你也能了解他做出決定的速度是快還是慢，這也能讓你更加懂得他的內心到底在想什麼。



▲如果你讓另一半點餐，你就可以更了解對方到底喜歡吃什麼。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



2.心靈談話

你可以試著和對方聊一些不同的話題，並且觀察他會給你什麼樣的回應。假如你發現他對某個話題特別有興趣，他就會回應特別多，甚至還會告訴你一些關於自己的小秘密。

假如他知道你不開心，他可能還會用自己的方式鼓勵你，但是他如果對你說的話沒興趣，他可能也會表現的很明顯。透過跟他聊不同的話題，你就可以更加了解有關他的各種資訊。

3.聊聊童年

「童年」是最好打開話匣子的一種方式，你可以跟他聊聊小時後最喜歡吃的零食、愛看的漫畫或是讀哪間學校，並說說自己喜歡／討厭哪些科目，童年這個話題不僅能讓你們重溫過去的美好，也可以拉近兩人之間的距離；此外，你也能夠大概知道對方從小到大都是如何生活的。



▲聊聊小時候的經歷，就能讓兩人之間的距離變的更近。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



4.觀察他和別人的相處方式

你可以觀察對方和別人面對面溝通或是講電話的時候，這樣你就可以知道他的講話風格，而且你還能夠判斷出對方在你面前的表現到底是虛假還是真實的。

5.討論工作上的壓力

試試看！兩人一起討論工作上的不滿和壓力，絕對能讓你更懂他。如果你抱怨工作上的不滿後，他會試著讓你冷靜並告訴你該如何處理，或是他會告訴你工作上發生的事情，以及為何自己會喜歡這份工作、壓力從哪裡來，這就代表他願意對你敞開心胸，你也離「更懂他」又接近一步。



▲彼此打開心房聊聊工作上不愉快的事情，就能讓你更懂對方。