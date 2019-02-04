▲醫師表示，門診20歲至65歲椎間盤突出的病患中，有9成與過度使用3C產品有關。（圖／示意圖／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

56歲的游小姐工作需長時間用電腦，日前出現下肢麻木、走路步態不穩等症狀，雖尋求復健治療，但效果有限，後經核磁共振檢查，發現是椎間盤突出，且胸椎被神經瘤壓迫，所幸手術切除後麻木感終於獲得改善。醫師提醒，長時間使用3C產品加上姿勢不良，容易造成肩頸壓力，提醒民眾年假期間讓肩頸多休息，不要一直滑手機。

臺北醫學大學附設醫院副院長、神經外科主治醫師羅文政表示，椎間盤突出的症狀因年齡層而不同，年輕族群的椎間盤突出多屬於脊椎病變，一開始症狀多為下肢麻木，由於肌力下降，雙腳無力，容易走路不穩，時常被誤認為腰椎問題，直到麻木症狀像淹水一樣向上蔓延，才會發現是椎間盤突出的問題。

羅文政提到，門診20歲至65歲椎間盤突出的病患中，約有9成與過度使用3C產品有關，嚴重者甚至影響行走，輕微的椎間盤突出透過藥物及復健治療即可改善，但有些病患的症狀已經影響其肢體的感覺及活動能力，最好及早接受手術治療，不然會有癱瘓的風險。

▲春節連假緊盯手機追劇，當心「椎間盤突出」嚴重恐癱瘓。（圖／示意圖／記者周姈姈攝）

現代人長時間固定頭部與頸部姿勢辦公，有些人上班時整天盯著電腦，下班還緊盯手機或電腦追劇，頸椎無時無刻支撐頭部重量，長時間採固定姿勢，或是姿勢不良，例如躺在沙發上用枕頭墊高頸部看電視，堪稱是「高枕必有憂」，均可能造成頸椎病變，引發椎間盤突出。

春節連假長達9天，羅文政提醒民眾，應避免長時間使用3C產品，追具足每隔一個小時就要休息，做些頸、背以及腰部的伸展動作，適度舒緩肩頸的壓力。另外，若發現頸部劇烈疼痛，且蔓延到雙肩或肩胛骨、或是雙下肢發麻，可在年後盡快至門診檢查。