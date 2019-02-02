想加薪就要放馬！謝沅瑾獨授「豬年居家擺設3建議＆2禁忌」



▲圖中為九宮飛星圖，今年以東方、西方和中央為較好的方位。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／採訪報導

新年到！相信大家都希望家裡頭可以擁有一個好的布置，所以命理大師謝沅瑾就詳細解析「2019年居家環境的九宮飛星圖」，並揭曉家中3個財運方位以及2個需要多注意的方位，原來工作性職屬內勤，就應該要在西方放水晶洞，而西南方最忌動土，若是隨意動工恐怕會引來血光之災，如果外勤想加薪就要放馬，趕快跟著謝沅瑾的話做吧！

以圖片來看，上頭寫著「大利南北，不利西方」，謝沅瑾解釋，如果你的房子是坐南朝北或坐北朝南，那麼在2019年的整體運勢來說會最好；但假如你的房子剛好是坐西向東的話，就代表汙吏在這邊會讓你比較辛苦。

謝沅瑾說，不管好或不好，其實家裡的財運位置只要能夠掌握住，相信就可以變的更好，所以請各位民眾把家中的格局圖拿出來，記得多影印一份，然後要在影本上平均分成9等份。

首先請民眾先拿好手機或是指南針和指北針，量出房子的「正確座向」，假如你是使用手機，就可以站在屋子的正中央量，如果你用的是指南針和指北針，就要去室外量，量好座向也分好9等份之後，要記得標出正確的位置。

謝沅瑾指出，以房子的座向來說，南北方的座向最好，西方的位置比較會有問題，而西方（1）、東方（6）和中央（8）都屬於財位的方位；針對比較不好的方位來說，以居家環境的西南方（影片口誤）和東北方，若是睡在東北方的人則容易生病，不管是小孩或大人，身體方面都會出現問題，至於西南方就比較不一樣，俗話說「太歲頭上最忌動土」，代表在家中的西南方裝潢或動工就要預防血光之災，所以西南方和東北方都是比較不好的方位。



▲不管是大人或小孩，只要是睡在東北方，就會比較容易生病。



接下來，有3個方位，你一定要牢牢記住！謝沅瑾提醒，第一個就是「西方」，以2019年來說，西方是財位，如果家中有工作屬於文職或是內勤（不需要到外面，媽媽也算）的人，那麼西方就會是主要的財位，可以在家裡的西方擺放水晶洞或者是鹽燈，這樣就能提升財運，而西方屬金，所以若是能放個聚寶盆，招財的效果就會更好。

除了會影響財運之外，西方也和人際關係有關，所以如果你的內勤工作是需要「常跟別人聯絡」，或是經常需要跟長官、同事討論的話，謝沅瑾建議，也可以在西方擺放粉晶跟紫晶，相信你的人際關係也會變的更好。



▲在家中西方擺放水晶洞和鹽燈，有助於提升財運。（圖／ET示意圖）



第二個，假如你的工作是屬於軍警、外勤或是業務，就要注意家中的「東方」是劃在哪一塊；謝沅瑾指出，東方是外勤和業務性質工作的財位，你可以準備「馬」，並想想自己是否有想要升職或是加薪的需求，如果有的話，就要選擇「前腳抬起來的馬」朝向屋外，如此一來，就有可能得到工作晉升的機會。

但是，如果你已經是很高的職位，那麼大概就無法再往上升，不過謝沅瑾也建議，可以在東方擺「四腳著地的馬」，馬頭要記得朝內；另外，也可以準備168塊或是吉祥數字的錢幣，放在馬背上，並讓馬朝著屋子裡頭「把錢招進來」，也就是所謂的「馬上有錢」，但是要記得，馬頭朝外的馬背上不可以放錢，朝屋內的馬才可以放錢。



▲假如你屬於外勤類型的工作，就可以準備一匹馬像放在家中東方。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



第三個重要的方位就是居家環境的「中央位置」，假如你是做生意的人，像是開公司、開店、貿易或是網拍等等，那麼催財的位置就在家裡的正中間。謝沅瑾提醒，通常中央處都屬土，而土能生金，所以建議擺放聚寶盆或錢幣，就能夠催財、催旺，整體運勢就能變更好。

至於有些人會想在家中放魚缸，謝沅瑾表示，魚缸在2019年應該要放在家中東方的位置，最能催財和催旺。



▲魚缸今年應該要放在家中東方，這樣才能催財、催旺。



謝沅瑾，台灣最受信任的國際易經／風水／命理大師，執業已經超過30餘年，出書超過30餘本，受到電視／新聞採訪超過20餘年，會以科學的角度、平易近人的態度以及深入淺出的言語，把易經堪輿風水分析到一般人也聽得懂；現有經營：粉絲團。