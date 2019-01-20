你吃對了嗎？營養師獨授「7大食物」顧甲狀腺...海帶竟上榜



▲甲狀腺的功能若是失常，可能會引起更多嚴重的疾病問題。（圖／記者周姈姈攝）



生活中心／綜合報導

你知道該如何讓甲狀腺維持健康嗎？甲狀腺是身體的「沉默主力」，能夠釋放和控制身體機能的重要荷爾蒙，像是消化、新陳代謝、心跳或是溫度，所以如果甲狀腺失調了，可能就會引起嚴重的疾病。對此，國外健康網站《Nutrition Stripped》創始人McKel Hill營養師就告訴大家7個能夠維持甲狀腺健康的食物，其中海帶竟上榜！

Hill解釋，甲狀腺功能減退症會有體重突然增加、消化問題、一直感覺很冷、情緒低落、記憶力變差以及頻繁的疲勞感；甲狀腺功能亢進則會出現不明的體重下降、腹瀉、失眠、胸痛、心跳加速、焦慮感以及出很多汗。

7種能夠維持甲狀腺健康的食物：

1.含碘的食物（海帶或紫菜、昆布）

「碘」的攝取和甲狀腺功能之間的關係相當密切，卻有許多人認為碘是甲狀腺的敵人。對此，基因營養功能醫學專家劉博仁醫師就在《健康2.0》節目中表示，甲狀腺疾病有分不同種類，有些需要補充碘，而有些則要少吃碘，所以碘不一定會是敵人或是朋友！

劉博仁說，「甲狀腺功能低下」患者每周可吃5次海帶、每次只能吃半碗，就可達到需要的碘量，而一般人則是每周吃3次、每次半碗就足夠。至於大家最愛的零食「海苔」，劉博仁提醒，海苔的鹽分很高，最好別多吃，否則血壓可能回飆升。

此外，「甲狀腺功能亢進」患者應該要避免攝取含碘食物，劉博仁建議，因為身體代謝本來就比一般人快，所以需要多攝取熱量，也要多補充蛋白質、維生素B群和抗氧化劑。



▲甲狀腺疾病分成許多種類，有些需要多補充碘，有些則要少食用碘。（圖／記者趙于婷攝）



2.雞蛋

如果你是甲狀腺低下或是亢進患者，結果在做好飲食控制之後，還是覺得甲狀腺功能不穩定，劉博仁指出，可能就要考慮這個微量元素「硒」。劉博仁在第1點中的影片提到，甲狀腺亢進或低下患者，每天應該要攝取200～400微克的硒，而一般人也能從日常飲食中攝取，每天50微克就已經足夠。

富含硒的食物有：堅果類、雞蛋、黃豆、豆腐、燕麥片和菠菜。



▲如果你已經做好飲食控制，甲狀腺功能還是不穩定，就可能是「硒」的問題了。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



3.漿果

Hill說，漿果含有豐富的維生素和抗氧化劑，能夠維持甲狀腺的健康。國外就有一項研究發現，甲狀腺功能減退症患者的「自由基」水平較高，所以多攝取抗氧化營養素就能對抗自由基。

4.巴西堅果

Hill解釋，一天吃2顆巴西堅果就夠了，約6～7顆巴西堅果就含有豐富的「硒」；就有研究指出，硒可以促進人體產生活性甲狀腺激素，而且巴西堅果也含有「鋅」，這也是對甲狀腺相當重要的一種營養素，因為人體若是缺乏鋅可能就會導致甲狀腺的功能減退。

雖然堅果小小一顆，但若是吃過頭就要小心熱量爆表！根據《ETtoday健康雲》過去的報導指出，堅果同時含有油脂和熱量，因此食用時要懂得掌控份量，千萬不要一次吃過量；也要盡量選擇無調味堅果或是熱量增加較少的薄鹽口味堅果，並且遵循正確的食用量，才不會讓堅果變成傷身神器。

5.大蒜

多吃大蒜也能維持甲狀腺的健康，而且大蒜不僅能支持血糖代謝、對抗炎症，還可以平衡富含脂肪和碳水化合物的食物。



▲吃大蒜也能維持甲狀腺的健康，還能對抗炎症。



6.橄欖油

橄欖油裡頭的健康脂肪可以促進人體的新陳代謝、調節體重，而這2種功效也跟甲狀腺的健康有關。此外，Hill表示，橄欖油還含有抗氧化多酚，而這些多酚已經被用於研究「抗癌特性」。



▲橄欖油不僅能促進新陳代謝、調節體重，也能維持甲狀腺的健康。



7.小扁豆

小扁豆是植物性蛋白質的重要來源，而且還可以為人體補充鐵。國外一項研究指出，甲狀腺功能異常和「缺鐵」有關。