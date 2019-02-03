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有錢人是你？謝沅瑾揭曉「豬年生肖財運最佳」前3名...羊上榜

點評:快來看看自己在今年可不可以當有錢人XD
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▲今年能當個有錢人嗎？謝沅瑾解析生肖財運最佳前3名。

記者周姈姈／採訪報導

有錢人是你嗎？豬年到，除了關心感情、事業或是健康運勢之外，最不容許錯過的絕對是「財運」啦！因此命理大師謝沅瑾就揭曉今年財運最佳的生肖前3名，其中1991年屬羊的人位居第3名，不僅工作順利，還會有貴人的幫助，但做事要記得按部就班，這樣財運就會變的更旺！

財運最佳前3名

第3名：1991年屬羊

1991年出生屬羊的人，今年的整體運勢算不錯，因為有貴人的幫忙，工作上也能如魚得水，所以財運也會有不錯的表現，另外，人際關係也會有好的發展。謝沅瑾提醒，你要記得「人際關係」會是你財運的最大主力，不管是什麼事情，都一定要「按部就班」，步步為營，如此一來，財運就更能讓你滿意！

▲▼國外，旅遊，交朋友，國際，語言。（圖／pixabay）
▲人際關係會是你的財運最大助力，所以做事一定要記得按部就班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

第2名：1965年屬蛇

雖然1965年出生屬蛇的人今年逢「歲破正沖」，但是整體的財運會在逆勢中成長，是屬蛇裡頭表現算好的，不管是整體運勢或是規劃能力都有不錯的成績，謝沅瑾建議，你要記得把握機會，在逆勢中高飛。

▲▼提款機,銀行（圖／記者周宸亘攝）
▲你的財運會在逆勢中成長，所以要好好把握機會。（圖／記者周宸亘攝）

第1名：1975年屬兔

在運勢方面來說，1975年出生屬兔的人在這個年份可以掌握大方向，而且還會有貴人提拔，所以整體的人際關係都能獲得提升，對於運勢也能加分。在財運上則會看到「迎刃而解」的狀態，但謝沅瑾說，還是要多注意小人，雖然影響不大，只要透過集思廣益以及冷靜思考面對，那麼你的整體財運就會是最好的！

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）
▲雖然你的財運運勢會很好，但還是要多小心會有小人。（圖／記者張一中攝）

謝沅瑾，台灣最受信任的國際易經／風水／命理大師，執業已經超過30餘年，出書超過30餘本，受到電視／新聞採訪超過20餘年，會以科學的角度、平易近人的態度以及深入淺出的言語，把易經堪輿風水分析到一般人也聽得懂；現有經營：粉絲團

▲命理大師謝沅瑾。（圖／記者周姈姈攝）

關鍵字： 財運 賺錢 生肖 豬年 運勢 占卜 命理 謝沅瑾
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