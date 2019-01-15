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天氣回暖還狂打噴嚏？　哈啾！原來是通勤空污過敏

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天氣回暖還狂打噴嚏？　哈啾！原來是通勤空污過敏（圖／網友提供請勿翻攝）

▲打噴嚏、流鼻水頻次增加，可能是通勤空污造成免疫失調惹禍。

【廣編特輯】

年後天氣回暖，過敏族群照理說已經擺脫日夜溫差大、冷空氣的刺激，卻發現還是噴嚏不斷？禾馨民權婦幼診所兒科巫漢盟醫師提醒，可能是空污過敏的現象！氣象專家彭啟明博士指出，雖然東北季風已逐漸減弱，境外空污移入減少，但台灣空污的最主要來源還是汽機車所排放的廢氣，尤其經過高污染排放的車輛時，廢氣空污危機恐瞬間攀升，提醒較敏感的過敏通勤族不可以掉以輕心。

移動式空污過敏　通勤族警覺不可少
彭啟明博士表示，根據環保署一項「臺北都會區通勤期間之空氣污染物暴露量調查」，各種通勤工具的PM2.5暴露量由多到少分別是騎摩托車、搭公車、搭捷運，最後為開車。其中騎摩托車通勤於臺北的PM2.5暴露平均濃度為32.1μg/m3，明顯高於大氣空氣品質監測站之測量結果，顯示摩托車通勤族受到移動污染源加成影響。彭啟明博士提醒，搭乘大眾交通工具的通勤族也不能忽略通勤空污過敏的危險性，因為車門開關的瞬間，外界污染會隨著空氣進入車廂，在車廂內部空氣不流通的情形下，空污危害也可能影響過敏族群。

空污讓免疫細胞失調　過敏症狀日趨嚴重
究竟空污是如何影響人體，產生過敏症狀呢？巫漢盟醫師進一步解釋，空污引發的敏感反應是人體防禦機制，若長期處於空氣不佳的環境下，可能讓原本塵蟎、黴菌過敏症狀加重，產生嚴重打噴嚏、流鼻水等現象。醫師表示，在空氣品質不佳的時候，通常會建議敏感族群避免出門或出門戴口罩應對。然而，一般人不可能永遠待在家裡，也不可能永遠戴著口罩。因此，必須積極回復身體免疫細胞的平衡，避免重複產生過敏反應，才是長期的因應之道。

積極調整體質　穩定身體免疫平衡
巫漢盟醫師建議，可以多吃深色蔬菜、水果，攝取足夠的維生素 A、C、D，運用天然食材預防過敏。同時，適時地運用特定益生菌（如 LP 菌、NCFM 菌、LGG 菌）亦可提升免疫細胞 TH1 活性，抑制引發過敏反應的免疫細胞 TH2 活性，調節體內免疫力，維持身體免疫平衡，減緩空污對身體造成的敏感反應。
 

關鍵字： LP33 過敏 優酪乳 益生菌 LP 菌 NCFM 菌 LGG 菌 體質 空汙 廢氣
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