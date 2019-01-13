為什麼壓力大血壓會飆高？　精神緊張亢奮像被猛獸追

▲適度的壓力可以激發我們的活力，但壓力過大會讓人不堪負荷，對身心都會造成各種不良影響。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／半田俊之介

當今社會是個過去從來沒有過的壓力社會。職場有錯綜複雜的人際關係與嚴苛的管理制度；家庭有層出不窮的糾紛和養兒育女的煩惱等，不被壓力糾纏的人可說是鳳毛麟角。壓力當然不完全都是壞事，適度的壓力可以激發我們的活力，產生更強大的能量，突破困境。問題在於萬一壓力過大，讓人不堪負荷，對身心都會造成各種不良影響，襲捲現代人的憂鬱症，就是典型的壓力傷害，嚴重時病人甚至無法過正常的社會生活。

▲處在過重的壓力負擔下，猶如被鬼怪或猛獸追著跑，讓人身心緊張，血壓飆高。（圖／新自然主義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

壓力如同鬼怪猛獸，被追著跑，血壓會瞬間飆高

為什麼人在感受到壓力時血壓會上升呢？各位只要把過度的壓力，想像成自己被猛獸或鬼怪追著跑的感受，應該就不難理解了。任何人遭逢危急的生死關頭，哪能夠氣定神閒地翹二郎腿？這時候光是想著如何趨吉避凶、安全保命，就已經緊張到心跳加速了，整個人陷入隨時準備拔腿狂奔，就怕跑得不夠快會丟掉小命的狀態中。精神上處在極度緊張與亢奮的備戰狀態，壓力荷爾蒙會循環全身，刺激血管收縮，造成血壓瞬間飆升。

▲壓力如同是現代人的宿命，我們避無可避，唯一的相處之道就是巧妙控制它。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不要與壓力正面交鋒，巧妙過招很重要

現實生活中，被鬼怪或猛獸追著跑的機會少之又少，然而，在日常生活中懷抱過度壓力的人，身心之緊繃與遭遇鬼怪或猛獸威脅無異，也就是說多數人每天都過著充滿壓力的生活而不自知。想想，你的手中是不是經常緊緊握著「造成血壓上升的原因」而不放，但卻渾然不呢？壓力如同是現代人的宿命，我們避無可避，想要將它連根拔除，幾乎是不可能的任務，唯一的相處之道就是巧妙控制它。避免與壓力正面交鋒，學會和它周旋，掌握四兩撥千金的技巧。

本文摘自《血壓完全控制的最新療法〈二版〉》／ 半田俊之介（東海大學醫學部內科學教授）／新自然主義