柬埔寨男童心臟破大洞「活不過30歲」　馬偕醫齊力救助獲重生





▲馬偕醫療團隊拯救柬埔寨男童Tola（右），Tola的母親（左）很感謝這一切。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

去年9月馬偕醫療團隊赴柬埔寨，義診時發現10歲男童Tola的心臟擴大，且不規律的跳動著，危急情況高，礙於當時現場醫療資源受限無法進行診斷，義診團員、馬偕急診醫師李肇雄還掏出500美金叮囑帶他去當大型醫院檢查。後來在馬偕國際醫療中心的協調下，Tola去年底來到台灣住進馬偕兒童醫院，確認心臟內破了一個4.5公分的大洞還併發嚴重肺動脈高壓，若不手術恐怕活不過30歲，所幸後來手術順利，Tola心臟問題得到解決，重獲新生。

Tola早在3歲以前就知道「心臟不好」，無法跟同齡的男孩一起跑跳嬉戲，也無法從事任何激烈運動，有不舒服只能請假在家休息。去年9月馬偕醫療團自柬埔寨即時傳回台北的影片中，Tola的心臟在瘦弱胸肋下不規律地跳動著，但由於無法僅以此遠端診療，當地也沒有心臟超音波可做判斷，加上柬國偏鄉醫療資源與經濟條件受限，當時義診團成員李肇雄隨即掏出口袋內的500元美金，叮囑讓孩子儘快赴當地大型醫院就醫檢查。

李肇雄表示，這樣的病童在台灣幾乎無法見到，他自己也有孩子，看到Tola的情況相當不忍，才出希望他能儘快診斷、治療。而此事在當地流傳為一段佳話。

▲Tola終於可以出院，和馬偕醫療團隊合影。（圖／記者洪巧藍攝）

後來Tola於12月15日來到馬偕兒童醫院住院，經檢查後發現，Tola有極大的心房中隔缺損(ASD)，破洞達到4.6*4公分，合併嚴重肺動脈高壓，造成他體重過輕，只有20公斤、易喘及胸廓變形。馬偕兒童醫院心臟外科資深主治醫師張重義表示，Tola心臟破洞時間實在太久，使心臟已經漲滿胸腔且呈現衰竭現象，若肺動脈高壓嚴重恐怕還無法開刀，只能等待器官移植。

為Tola進行手術的馬偕兒童醫院心臟血管外科主治醫師徐綱宏說，除了為Tola進行心房中隔修補手術外，左側二尖瓣膜及右側三尖瓣膜也需要修補，才能幫助Tola的心臟更快恢復正常功能，手術全程歷時約3小時。

馬偕兒童醫院兒童心臟科資深主治醫師陳銘仁表示，新生兒ASD可透過新生兒的心臟超音波檢查得知，發生率約為千分之1-2，出生時破損情況愈大，未來自行關閉的機會就愈小。提醒，有ASD的病人，則應在學齡前進行規律追蹤，若缺損未超過3-4公分，可利用心導管方式來關閉破洞，幫助患者早日恢復正常心臟功能。

▲馬偕兒童醫院劉建良院長是準備了變形金鋼送給Tola，讓Tola帶回滿滿的愛與禮物返回家鄉。（圖／記者洪巧藍攝）



Tola平時跟著外婆生活，貼心孝順的他從不讓在遠地工作的媽媽擔心，總是說自己只要「靜靜就很好」，此次由媽媽陪同來台就醫，甚至成為母子倆相處最長的時光。

Tola媽媽在記者會上不斷感謝馬偕醫療團隊以及所有在台灣幫助他們的人，讓Tola可以帶好的身體回去柬埔寨，她透過翻譯說，看到孩子接受了治療，一切都有了希望，更特別的是，在這一切的過程，所有相處過的人都不只是工作，而是看到滿滿的愛心；Tola也說，現在身體比較好，也比較不會喘了，以後也想嘗試看看跑跳等較為激烈的活動。

Tola的轉診與醫療費用由中華民國心臟病兒童基金會捐贈25萬、玉山銀行捐贈20萬元，加上馬偕紀念醫院重症基金捐助及希望之芽協會負責台灣行的生活費等開支，透過各方的協力與熱心才能讓Tola在最快的時間接受最佳的醫療。