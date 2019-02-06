健康運勢需注意的「3生肖」揭曉！謝沅瑾：屬牛應避免喪葬場合

▲謝沅瑾揭曉豬年應該多注意健康的前3名生肖。



記者周姈姈／採訪報導

屬牛的你要注意了！相信擁有一個健康的身體是每個人的希望，而每個生肖在今年的健康運勢都會有不同的表現。對此，命理大師謝沅瑾就揭曉最需要注意健康運勢的3大生肖，其中屬牛的人最好要避免喪葬場合，若是真的避不了，謝沅瑾也告訴你該如何解決。

第3名：1973年屬牛

謝沅瑾說，由於「喪門星」入宮的關係，因此1973年屬牛的人身體或是家人的身體難免都會出現一些毛病，而喪門星就是指和喪事有關的事情，所以需要特別留意。此外，像是有關疾病或是喪葬的場合都應該要盡量避免，才不會讓自己的運勢受到影響。

有些喪葬場合你可能無法完全避免，因此謝沅瑾表示「能避則避」，如果真的避不開的話，你可以先準備一個紅包袋，裡面放入36粒白米、1小搓粗鹽和7片榕樹葉或是抹草，然後去到喪葬場合之前就應該要把這個紅包袋放在身上，記得要在離開的時候（如果沒有什麼奇怪的問題），就可以把紅包袋丟掉。

萬一你離開喪葬場合後，發現身體有些不舒服的症狀，謝沅瑾建議，就要把該紅包袋泡在水（一半熱水、一半溫水）中，泡一下之後再進行「清理」的動作，要記得順序為頭頂、五官七竅到身體，這是一個淨化的過程。

但是值得開心的是，你今年的「貴人運」還算蠻強的，因此對於相關問題的建議和處理都有助益。



▲若是逼不得已一定要去喪葬場合，就能跟著謝沅瑾提供的方法做。（圖／記者劉姵呈攝）



第2名：1982年屬狗

由於今年病符星進入命宮，而病符跟生病有關係，因此1982年出生且屬狗的人健康方面會容易受到影響。也許你會因為工作壓力大，或是想要表現出自己的能力，但是你也要多照顧自己的健康，否則可能會導致飲食不正常、出現小毛病（小病可能會變大病），謝沅瑾建議，一天中可以把握一點點時間休息，或是改善居家環境，只要你願意多照顧自己的健康，相信工作上也會有更好的表現。

謝沅瑾提及，以大運而言，因為比較無法伸展的關係，因此運勢算是屬狗生肖中較低的一個，也還好今年會出現異性的貴人，可以針對自己的問題提供建議和幫助。

▲1982年屬狗今年會比較容易生病，所以要好好照顧自己。（圖／記者黃克翔攝）



第1名：1952年屬龍

謝沅瑾解釋，1952年屬龍的人今年的整體運勢組合比較不好，犯了死符凶星，因此健康方面會比較容易出現狀況，家人也會有一些問題，民俗上建議可以進行祈福的儀式，或是在正月15日前到廟裡點光明燈，但是這些其實都只是輔助的功能。

謝沅瑾認為，最重要的還是「每天的生活起居要正常」以及「適當休息」，就如同他人所說「錢有4隻腳，但是人只有2隻腳」，所以不管你有多麼努力工作，也還是要注意自己身體的健康，除了上述在正月15日之前到廟裡點光明燈之外，你也可以每個月的15號都去廟裡點一次光明燈，這樣健康方面更不會有後顧之憂。



▲除了點光明燈之外，最重要的還是要好好休息，這樣身體才不會出現問題。（圖／記者謝婷婷攝）



謝沅瑾，台灣最受信任的國際易經／風水／命理大師，執業已經超過30餘年，出書超過30餘本，受到電視／新聞採訪超過20餘年，會以科學的角度、平易近人的態度以及深入淺出的言語，把易經堪輿風水分析到一般人也聽得懂；現有經營：粉絲團。