生銅終結過年肥　肉貝果、海鮮煎餅、鮪魚鬆餅三餐超「飽瘦」

▲香烤五花肉佐生菜。用自製辣味燒烤醬醃烤鮮嫩帶汁、肥瘦相間的五花肉，再與生菜蒜片搭配超好吃。（圖／翻攝自小小米桶的寫食廚房）

生活中心／綜合報導



生酮飲食在台灣漸漸受到重視，「高脂肪、適量蛋白質、低碳水化合物」的飲食方式，然而東方人一向以米為主食，每一家餐廳的餐點也都躲不過粥粉麵飯，讓人十分苦惱。其實，生酮餐不管是自己做還是外食都十分簡單。暢銷食譜作家「小小米桶」親身實踐，推出最新生酮食譜，以大家熟悉的中式料理為主，包括獅子頭、肉貝果三明治、無澱粉Pizza和鬆餅，以及女性朋友超愛的低碳杯子蛋糕。

2017年夏天小小米桶在醫師建議下，開始親身實踐低醣生酮飲食，九個月來與先生在不挨餓甚至可說是吃飽飽且多樣化攝取的情況下，體脂率下降、身型整個小了一圈，精神皮膚變好，眼皮也不再是水腫的泡泡眼，連跟著一起吃低醣生酮飲食的先生都瘦下超過11公斤，啤酒肚游泳圈都不見了！

親身實踐生酮飲食後，小小米桶推出新書『低醣生酮廚房：小小米桶親身實踐－不挨餓、超美味、好省時的健康享瘦配方！』除了精確詳實的配方與作法外，更加入了其他食譜書所沒有的三大特點：

1.關鍵的重點！--- 將每道菜，每個步驟的重點以不同顏色標示出來！

2.注意note！--- 每個步驟需要特別注意的地方，統統告訴您！

3.快速索引！--- 低醣餐／生酮餐、各種食材碳水含量表，馬上找到您需要的料理！

以下食譜摘錄自『低醣生酮廚房：小小米桶親身實踐－不挨餓、超美味、好省時的健康享瘦配方！』

肉貝果三明治 (生酮餐)

材料：2份

豬絞肉 300g

洋蔥末 50g

蒜末 1小匙

雞蛋 1顆

鹽 ¼小匙

現磨黑胡椒粉 1小撮

奶油 10g

三明治夾料：

切片番茄 2片，約40g

萵苣生菜 2片，約30g

切圈狀的洋蔥 20g

自製千島沙拉醬 ½份，約38g

※千島沙拉醬做法請參考本書

做法：

1.用奶油將洋蔥末炒至微褐色，盛起放涼，備用

Tips：也可用切小丁的較肥培根肉來炒洋蔥，肉貝果的味道更豐富

2.將絞肉放入盆中加入蒜末、雞蛋、鹽、黑胡椒粉以同一方向攪拌約2分鐘

3.再加入做法1的洋蔥，以同一方向拌勻，再整團肉拿起往盆裡摔打1分鐘

Tips：摔打肉餡可以排出空氣增加彈性，烤的過程較不會散掉

4.肉餡均分成4等份，用手來回輕拋排出空氣，再整成中空的環狀，有如貝果外型，排入墊有烘焙紙的烤盤

5.放入已預好熱的烤箱，以攝氏200度烤約20分鐘，即為肉貝果

Tips：也可用平底鍋煎熟

6.再將2個肉貝果為1組，搭配番茄、生菜、洋蔥圈、千島沙拉醬組合成三明治，即完成

小米桶的貼心建議

◎肉可用豬肉、牛肉、雞肉、蝦肉，或混合搭配

◎三明治夾料可以自由變化，比如：小黃瓜、切片或搗成泥狀的酪梨、煎蛋....等等



營養標示 (1份／單位：克)

熱量505大卡、蛋白質33、脂肪39、總碳水化合物6、膳食纖維1、淨碳5

韓式鮮蝦蔥餅風格烘蛋 (生酮餐)

材料： 2份

蝦仁.....150g

蔥.....100g

雞蛋.....3個

米酒.....1小匙

蒜泥..... ¼小匙

鹽與現磨黑胡椒粉.....適量

椰子油.....2大匙



做法：

1.蝦仁去泥腸，用太白粉與鹽清洗乾淨，再將水份徹底擦乾後切小塊，備用

Tips：太白粉可洗去污物黏液，鹽則可以去除腥味並讓蝦肉緊實



2.蔥洗淨，擦乾水份，切成6公分段長，備用

Tips：蔥白部份要用刀背輕拍扁，這樣可讓烘蛋的蔥味更香濃



3.雞蛋加入米酒、蒜泥、鹽與黑胡椒粉攪打成蛋液，備用



4.平底鍋加入椰子油，將蔥排入鍋中，油熱後再淋入¼量的蛋液

Tips：可邊淋蛋液邊用筷子將蔥周圍的半熟蛋液撥圍成方形



5.均勻的鋪上蝦仁，再淋入¼量的蛋液，先以中火煎約2分鐘



6.轉小火，蓋上鍋蓋燜煎約2分鐘，再翻面煎至金黃，續將另一份製作完畢，即完成



小米桶的貼心建議

●可以在蛋液裡加入起司絲增加香氣，也能有助於烘蛋更完整的翻面

●也可將材料分成4小份來煎，份量變小更好操作

●翻面的技巧：準備一個平盤，將煎餅滑入盤中，再將盤裡的煎餅倒扣回鍋裡，倒扣時一手舉鍋，一手拿盤會較好操作



營養標示 (1份／單位：克)

熱量272大卡、蛋白質18、 脂肪21、總碳水化合物4、膳食纖維1、淨碳3

椰子鬆餅佐鮪魚沙拉 (低醣餐)

鮪魚沙拉：2份

橄欖油漬鮪魚罐頭 95g的1小罐

水煮蛋 1顆

洋蔥碎 30g

西芹碎 30g

自製美乃滋 50g

法式芥末醬 ½小匙

檸檬汁 ½小匙

鹽與現磨黑胡椒粉 少許

※自製美乃滋做法請見書中

椰子鬆餅：2份，每份4片直徑7公分

奶油起司 60g

雞蛋 2顆

鮮奶油 3大匙

香草精 ½小匙

椰子細粉 20g

泡打粉 ½小匙

做法：

1.將罐頭鮪魚瀝乾汁液後用叉子搗鬆散

2.再加入切碎的水煮蛋、洋蔥碎、西芹碎、美奶滋、法式芥末醬、檸檬汁混合均勻

3.再加鹽與黑胡椒粉調整味道，即為鮪魚沙拉，冷藏備用

Tips：拌好冷藏約1小時可讓食材味道融合在一起，風味更佳

4.奶油起司預先放在室溫下回溫變軟後，用打蛋器攪打至鬆軟

5.加入恢復成室溫的雞蛋、鮮奶油、香草精拌勻成光滑的奶油狀

6.再加入預先混合均勻的椰子細粉與泡打粉，用橡皮刮刀輕拌勻成麵糊

Tips：也加入可可粉或抹茶粉，就能變化成不同的口味

7.用廚房紙巾沾上極少許的油擦拭鍋面，鍋子燒熱時用湯匙取1大匙的麵糊垂直滴落至鍋內

Tips：垂直滴落就能形成漂亮的圓形喔

8.小火烘至冒出許多氣泡

9.先用牙籤或竹籤翻起煎餅的一角，用鍋鏟翻面烘約10~15秒即可盛起，續將所有麵糊製做完畢

Tips：用牙籤搭配鍋鏟就能完美成功的翻面

10.將椰子鬆餅盛盤並搭配鮪魚沙拉食用，即完成

營養標示 (1份／單位：克)

熱量641大卡、蛋白質22、脂肪55、總碳水化合物14、膳食纖維5.6、淨碳8

【書名】低醣生酮廚房：小小米桶親身實踐－不挨餓、超美味、好省時的健康享瘦配方！

博客來 https://goo.gl/19aHCW 2本75折 https://goo.gl/mfyGoH

誠品 https://goo.gl/rjJyfo

金石堂 https://goo.gl/HfjyCg

讀冊 https://goo.gl/4bem89

PCHome https://goo.gl/AtUH9S

【作者／吳美玲】

全職家庭主婦，業餘美食撰稿人

跟著心愛丈夫(老爺) 愛相隨的世界各國跑

廚齡十五年，在廚房舞鍋弄鏟的日子比睡眠時間還長



著有：暢銷食譜「零油煙 × 超省時必學常備菜：小小米桶的２５０個廚房關鍵重點！」、「238個料理的為什麼？小小米桶的不失敗廚房」、「小小米桶的超省時廚房：88道省錢又簡單的美味料理，新手也能輕鬆上桌！」、「小小米桶的無油煙廚房：82道美味料理精彩上桌！」、「新手也能醬料變佳餚90道：小小米桶的寫食廚房」

