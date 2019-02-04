鼠要脫魯啦！謝沅瑾曝「2019年生肖桃花運最旺＆最差」前3名

▲謝沅瑾解析2019豬年生肖桃花運最旺前3名。



記者周姈姈／採訪報導

豬年到～桃花是否也跟著到了呢？《ETtoday健康雲》就採訪到命理大師謝沅瑾，他向大家詳細解說2019年生肖桃花運最旺和最差的前3名，其中1962年屬虎的朋友應該要避免情色場所，否則會有麻煩找上門，而1984年屬鼠的朋友則是有機會脫單，桃花朵朵開！

★桃花運勢最旺的3大生肖

第3名：1994年屬狗

1994年屬狗的朋友在這個年份裡頭，整體運勢相當不錯，尤其是在感情方面的表現。謝沅瑾說，如果剛好你的男／女朋友有想婚的念頭，或是想要有更進一步的進展，不妨可以好好掌握這個年份。

假如你還沒有對象，謝沅瑾提醒，不妨掌握機會多參加一些交友活動，或是透過朋友介紹，相信都會有不錯的成果出現喔！



▲1994年屬狗的人很適合在今年結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



第2名：1990年屬馬

1990年屬馬的朋友在這個年份的桃花運非常旺，不管是男生還女生的表現都很不錯。謝沅瑾解釋，桃花其實分成2種，第1個叫人緣桃花，第2個叫姻緣桃花，如果你已經結婚了，在這個年份要多注意自己的人際關係，因為人際關係的表現也是屬於桃花的其中一種，所以你若是能好好掌握人際關係，會在無形中成為一個很大的財運助力。

假如你還單身，你更要好好把握機會，因為今年會是你桃花運最旺的年份。

第1名：1984年屬鼠

恭喜1984年屬鼠的朋友！今年會是你桃花運最旺的年份，而且你的桃花運還跟貴人運相輔相成，所以就會變的更旺，尤其是如果你還沒結婚、是男生，那麼不管是桃花還是人際關係都會很旺盛。

謝沅瑾說，雖然有些1984年屬鼠的朋友可能會想要把重心放在工作上，不過你也要多注意生活，因為可能會有人向你主動表達一些心意，當然，如果你願意主動出擊的話會更好；假如你已經結婚了，不妨把「桃花運」視為事業上的助力。

但1984年屬鼠的女性朋友要注意了，不管你已婚還是未婚，在這個年份可能會有愛慕者出現，要小心爛桃花，謝沅瑾提醒，你只要掌握好自己的基本原則，讓人際關係能夠維持良好的互動，對你來說會很加分喔！



▲1984年屬鼠的女生雖然會遇到愛慕者，但也要小心爛桃花找上門。



★桃花運最差的3大生肖

第3名：1992年屬猴

謝沅瑾表示，在2019年，1992年屬猴的整體運勢還不錯，但是桃花運勢容易受到影響，最主要是因為桃花的部分受到限制的關係，雖然你在工作或是財運方面的表現都不錯，不過這也就是所謂的「事業得意，感情稍微失意」，感情運可能會比較辛苦一點。

不過也不需要太擔心，謝沅瑾說，你可以使用一些方法加強關係，舉例來說，也許你在工作上花的時間太多（因為整體運勢較好），但是你也要記得花點時間照顧、經營感情，這樣兩人之間的問題也會比較少。



▲除了顧好工作之外，1992年屬猴的朋友也要花時間照顧一下感情。



第2名：1972年屬鼠

1972年屬鼠的朋友算是所有屬鼠的人中，感情影響最大的年分。謝沅瑾表示，1972年屬鼠的男生桃花表現還算不錯；但若是女生，可能就會出現一些小問題，在經營感情的方面需要多點時間，此外，也可以透過風水上的桃花位的佈置提升感情。

謝沅瑾說，在居家環境中，「正西方」是屬於調整桃花的方位，所以1972年屬鼠的朋友不妨試著在西方放上水晶，更重要的是，你也需要掌握自己和感情方面的穩定程度。

第1名：1962年屬虎

1962年屬虎的女性沒有太多需要擔心的，這裡桃花運勢該注意的是男性朋友。謝沅瑾解釋，前幾年你在工作上的表現算很不錯，但是在2019年你的壓力可能會比較大，也許你會不知道如何釋放壓力，或是把全部的時間都放在工作上，結果一不小心就忽略了兩人之間的感情。

謝沅瑾提醒，如果你能抱持著「謹慎」和「處理」的態度，相信感情上就比較不會出現嚴重的問題；不過還有一點需要注意，會碰到跟情色有關的場所或是機會，就一定要盡量避免，這樣才不會有麻煩找上你。



▲1962年屬虎的朋友要避免踏入情色場所。（圖／記者張一中攝）



謝沅瑾，台灣最受信任的國際易經／風水／命理大師，執業已經超過30餘年，出書超過30餘本，受到電視／新聞採訪超過20餘年，會以科學的角度、平易近人的態度以及深入淺出的言語，把易經堪輿風水分析到一般人也聽得懂；現有經營：粉絲團。

▲謝沅瑾解析2019豬年生肖桃花運最差前3名。

