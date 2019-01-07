網友實測「腋下夾寶特瓶」鼻塞就通

作者 ： 謝佳君 圖片來源 ： 謝佳君

季節交替、天氣冷、空氣汙染外頭灰濛濛，又讓你鼻塞發作快抓狂嗎？台灣過敏人口多、加上偶爾感冒來襲，鼻塞不時困擾著你我。網路最近流傳有趣的偏方，只要在腋下夾寶特瓶，過一下子鼻子竟然神奇暢通了，還有網友親自實驗，直呼真的有效！但如此一來，鼻塞問題就真的就解決了嗎？

操作方法是假使右邊鼻塞就要夾左邊腋下，左邊鼻塞則夾右邊腋下。有一說是，腋下的交感神經與鼻子相通，這麼做能刺激鼻子的交感神經，使血管收縮、膨脹的鼻甲縮小，鼻塞的情況便得以緩解。

醫師：有效，但效果短暫

「這個方法確實有效，但是效果短暫。」台北市立聯合醫院忠孝院區耳鼻喉科主任朱峻緯表示，鼻塞確實會受到交感神經的影響。

人們的鼻腔主要是由鼻中膈和兩側的鼻甲構成，之間的鼻道暢通呼吸才能順暢；由於鼻中膈是固定的，而鼻甲則會隨交感神經和副交感神經的興奮程度而變化，當交感神經興奮，鼻甲內血管收縮，鼻甲體積減少，鼻道便較為寬敞。

朱峻緯解釋，當過敏時鼻涕分泌較旺盛，鼻黏膜腫脹，鼻甲體積增加，因而使鼻道截面積減小而造成鼻塞；天氣冷也容易鼻塞，這是因為人體為了保持鼻腔內的溫度，會讓鼻腔內血液流量增加，鼻甲因而膨脹，進而堵塞鼻道。

（醫師認為，腋下夾寶特瓶對於舒緩鼻塞確實有效，但是效果很短暫。圖片來源：康健雜誌）

左右側躺也會影響鼻道暢通

萬芳醫院耳鼻喉科主治醫師丁義芳也認為，「腋下夾寶特瓶」緩解鼻塞的效果應該只是暫時性，幫助很有限，而且是否受交感神經相通的作用引起，目前也沒有正式研究；醫師認為，身體接收到一些刺激後，都可能引起鼻腔交感神經興奮。

丁義芳表示，許多因素都可能影響鼻甲肉收縮或膨脹，例如左側躺或右側躺都會因為重力作用，鼻腔血流集中至側躺的那一側，使鼻腔血管充血、鼻甲肉腫脹，導致鼻子較不暢通，另一側則因為血流較少，呼吸較暢通。因此，有些人會說，左邊鼻塞要右側躺，右邊鼻塞左側躺。

雖然腋下夾寶特瓶似乎真有效果，但網友實測後也發現，一邊通了、另一邊就會塞住；有一說是，施加壓力後的異側鼻道截面積變大，所以變得比較暢通，但施加壓力的同側，鼻道截面積會變小，造成「塞得不塞，原本不塞的反而變塞」了。

丁義芳認為，其實鼻子本來就不是兩邊同樣通暢，通常一邊比較充血、腫脹，另一邊則沒有麼來的充血，也就比較暢通，所以鼻塞大多是左右交替，有循環性。

（醫師建議，治療鼻塞還是要找出根本原因，假設是過敏引起，應控制好過敏、避開過敏原。圖片來源：康健雜誌）

鼻塞根源未解決 長期腫脹更嚴重

除了腋下夾寶特瓶，有些人還會拿著冒煙的熱水杯薰鼻子，或直接以熱毛巾敷在鼻子兩側，醫師們表示，這些都是利用改變外界溫度的原理，減少鼻腔為了保持溫度、過度充血而鼻塞。另外，規律運動透過刺激交感神經、促進血液循環，也能減緩鼻塞發作。

但丁義芳和朱峻緯都表示，無論腋下夾寶特瓶、熱氣薰鼻或運動，都不是鼻塞的治本之道，而且長期下來，鼻黏膜如果持續腫脹、慢性發炎，腫脹情形會更嚴重，「改善幅度會越來越小。」丁義芳說。

醫師們建議，治療鼻塞還是要找出根本原因，假設是過敏引起，應控制好過敏、避開過敏原，例如居家寢具常清洗更換、使用空氣清淨機、飼養貓狗寵物也要常替牠們清洗；如果希望效果更好，也可以在醫師評估下使用藥物或手術治療。

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