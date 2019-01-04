營養高、變化性多　營養師：白菜是我心目中的超級食物

作者 ：康健網站編輯

白菜是四季皆可見的超級食物。

菘菜，也就是一般人所熟知的白菜（大白菜、小白菜皆屬此類），因為耐寒耐放又可久存，冬天萬物凋零，白菜卻仍維持青翠，如同松樹一樣長青，也得到「菘」菜的美名。

事實上，早在五千年前中國陝西西安出土的文物中，就發現了白菜種子。

以中醫學來說，白菜可以退燒解熱、止咳化痰，深諳養生食療的清朝慈禧太后晚年生重病，高燒口乾痰多，她便揚棄膏粱厚味，改以單純的熬白菜為主食。

以現代科學分析，白菜的營養價值高，變化性多，又很容易吃到，所以被馬偕醫院營養課課長趙強說：「白菜是我心目中的超級食物。」

首先，白菜屬於十字花科類，擁有豐富的抗氧化族類，是最熱門的抗癌明星。

白菜中也有對眼睛有幫助的營養素──葉黃素和玉米黃素，跟菠菜屬於同樣會讓眼睛發亮的護眼食材。

冬天吃白菜好處多

冬天也是吃白菜的好季節。白菜豐富的纖維和維生素C，可以補足冬天蔬果攝取的不足，中醫藥理偏寒性的白菜，也可以平衡體內的燥熱之火。

中醫師吳明珠說一般人冬季常吃熱量高或滋補的食物來禦寒保暖，一不小心就很容易補過頭，偏寒性的白菜正好可以幫忙紓解，平衡體內的熱。尤其對於燥熱體質、喉嚨痛的人也很合適，「是很好的輔助角色」。

要特別提醒，過敏或虛寒體質的人，不適合大量單吃生冷的白菜，如泡菜等，此時可以加點薑絲或是茴香、肉桂一塊燉煮，便可中和白菜的寒性。

怎麼吃最健康：吃火鍋時，別忘了儘可能多加點白菜，消解火鍋的燥熱之氣。過敏體質的人可以加薑絲清炒。

延伸閱讀：

8種台灣版「超級食物」 防癌、抗老、有活力

三酸甘油酯高恐增骨折風險 5大超級食物助你降血脂

來自祕魯的「金色超級食物」...台灣傳統市場買得到 膳食纖維比酪梨更豐富



※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章