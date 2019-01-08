除敏大作戰！專家教你居家如何消除塵蟎、避免黴菌

▲許多吸入性過敏原非常容易在家中累積，因此想要真的減少就醫次數、降低過敏發作機率，那麼就應該從改善居家環境做起。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／劉博仁

家是我們安居樂業、休生養息、滿足親情的一個重要基地，每個人在忙碌一整天之後，都希望回到溫暖可愛的家中，但如果家變成過敏製造場所，豈不是傷感情。許多吸入性過敏原非常容易在家中累積，因此想要真的減少就醫次數、降低過敏發作機率，那麼就應該從改善居家環境做起。在經過抽血檢驗，確定過敏原後，建議家人有過敏症的話，不妨針對過敏原進行居家環境的除敏大作戰。以下是我針對對塵蟎、有毛寵物、蟑螂、黴菌、花粉過敏的讀者分享家中除敏法則，提供給各位讀者參考。

▲房間寢具，如床套、被套、枕頭套須每週一至二次以六○ ℃熱水清洗，或是固定一週拿到戶外曝曬太陽，以殺死塵蟎。（圖／翻攝自pixabay）

消除塵蟎有撇步

●地板盡量使用木質或是石材地板。

●盡量不要有地毯、壁毯、厚窗簾布等容易累積灰塵的厚布料，如果一定要有，必須經常乾洗，因為乾洗是唯一可以完全清除塵蟎的法子。

●椅子以木質或金屬製為主，沙發以木椅或皮沙發為主，不要有布質沙發墊。

●每週二至三次以強力吸塵器吸地板，之後再以濕抹布或是纖維抹布二次擦拭。

●許多吸塵器濾網只能過濾到十微米大小粒子，如此可能邊吸邊從濾網滲出過敏原，所以過濾網一定要選用高效能濾網（High Effciency Particulate Air filter, HEPA filter），可以過濾到○．三微米大小的粒子，如果是水濾式吸塵器更優。但如果使用高溫蒸氣式吸塵器，可能會造成利於塵蟎的生長環境，因此並不建議。

●家中溼度如果控制在五五％以下，塵蟎即無法存活，建議可以擺放溫濕度表以監測溼度。換言之，放置除濕機或是具有HEPA濾網的空氣清淨機非常重要。

●空氣清淨機、吸塵器、空調的濾網一定要定期更換，而且由不會對塵蟎過敏的家人處理。

●房間寢具，如床套、被套、枕頭套須每週一至二次以六○ ℃熱水清洗，或是固定一週拿到戶外曝曬太陽，以殺死塵蟎。

●如經濟條件許可，請將寢具換成防塵蟎寢具，如此可以減少棉被、枕頭、床墊內的塵蟎及其排泄物滲漏出來。

●寢室不要有絨毛娃娃或是玩偶。

●寵物的毛皮也是塵蟎的溫床，故盡量不要養寵物，或是讓寵物進入臥室。

●家中潮溼的地方，如浴室或是廚房，須經常通風，以降低溼度。

●洗完之衣物應在戶外吊曬。

●有牆壁、地板滲漏水的地方需盡快補漏。

●防塵蟎噴劑效果不會持久，而且有可能使皮膚過敏惡化，故不建議使用。

▲盡可能將寵物飼養在室外，不讓寵物進入客廳，尤其是寢室更應全面禁止進入。（圖／達志／示意圖）

飼養有毛寵物要小心

建議不要飼養貓狗等有毛寵物，尤其是貓咪，因為再怎樣整理還是會留存過敏原。如一定要飼養，請把握以下原則：

●絕對不要有地毯、壁毯、厚窗簾布等容易累積貓狗毛過敏原的厚布料。

●盡可能將寵物飼養在室外，不讓寵物進入客廳，尤其是寢室更應全面禁止進入。

●每週二至三次以強力吸塵器吸地板，尤其牆角，並持續使用HEPA濾網的空氣清淨機。

●寢具的清潔方式與防塵蟎原則相同。

●每週請不會過敏的家人幫忙寵物洗澡兩次，以適合的洗毛劑來清洗較不會傷到寵物毛皮。

●接觸到寵物的衣物不要穿到臥室內，以免讓過敏原跑到床上。

▲蟑螂喜愛沿著下水道或排水管進入家中，尤其晚上睡前，應不厭其煩地將廚房、浴室、地板、洗臉盆出水孔蓋住，或是以細濾網隔住。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

自製蟑螂餌劑不會刺激過敏

●廚房是蟑螂的大本營，一定要落實廚房清潔，每餐用餐完畢馬上清理菜餚殘渣，廚餘立即密封或是倒掉，連地板都需清潔一次。

●蟑螂最喜愛沿著下水道或排水管進入家中，尤其晚上睡前，應不厭其煩地將廚房、浴室、地板、洗臉盆出水孔蓋住，或是以細濾網隔住。

●小蟑螂最愛躲藏在地板、牆壁之接縫或是空隙，如果發現有空隙，可使用矽膠填補。

●注意許多室外室內的紗窗或是管線出入孔，有破損或是漏孔應立即修補或是加裝細濾網。

●天花板、夾板、雜物間、儲藏間等也應注意蟑螂蹤跡。

●放置滅蟑餌劑於牆角、管道出口。讀者可以嘗試自製滅蟑餌劑，以硼酸一盒混和奶粉一匙、砂糖一匙、洋蔥末二百五十克，搓成小球狀數十顆，放置厚紙板上，風乾後即可使用。不必使用殺蟲噴劑，因其內含之化學刺激氣體不但對環境不友善，而且對於已有氣喘的過敏兒無異雪上加霜。

▲家中潮溼的地方，如浴室或是廚房，須經常通風，以降低溼度。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

避免黴菌有妙招

●溼氣是黴菌生長第一要素，所以除濕機或是空調相當重要，最好控制濕度在五○％以下。

●使用HEPA濾網的空氣清淨機，可以幫助過濾空氣中的黴菌孢子。

●包括窗櫺、冰箱橡膠黏接處、浴室隔板、洗臉檯下、冷氣機排水管出口等處，應注意黴菌生長可能，每週以漂白水噴灑以去除黴菌。

●家中潮溼的地方，如浴室或是廚房，須經常通風，以降低溼度。

●洗完之衣物應在戶外吊曬。

●有牆壁、地板滲漏水的地方需盡快補漏。

●室內不宜種樹或是盆栽，因為樹葉、植栽土壤很容易長黴菌。

●發霉變質的食物、水果應盡快丟掉，以免表面黴菌孢子滿室飛。

本文摘自《過敏，不一定靠藥醫(增訂版)：劉博仁醫師的營養療法奇蹟之③》／劉博仁（台北菁英診所功能醫學抗衰老中心營運長）／新自然主義