洗鼻子能降低鼻竇炎機率！　自己在家就可沖洗

▲洗鼻子可以降低鼻黏膜上的過敏原分子數量，同時減少鼻道的細菌量，降低鼻竇炎的機率。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

文／劉博仁

如果你經常性鼻過敏發作，同時合併黃鼻涕的話，想要緩解鼻過敏的困擾，倒是可以考慮自己進行鼻沖洗（俗稱洗鼻子）。根據我臨床的發現，鼻沖洗確實可以降低鼻黏膜上的過敏原分子數量，同時減少鼻道的細菌量，降低鼻竇炎的機率。即使是在進行鼻炎或鼻竇炎手術後，仍可以每天二至三次的鼻沖洗頻率來降低復發的機會。以下是自己進行鼻沖洗時的注意事項，提供給各位讀者參考：

❶鼻沖洗液可以自行泡製或是購買廠商已泡製好的洗鼻溶液。

❷若自行泡製，可以用一千C.C.白開水加上九公克無碘食用精鹽，或是六公克無碘食鹽加上二公克烘培用小蘇打粉，或是直接使用生理食鹽水，皆可。

❸因為鼻孔溫度為三○℃至三二℃，後鼻腔溫度為三五℃，所以洗鼻液溫度以三○℃至三五℃間為佳，否則容易出現鼻塞等後遺症。

❹鼻沖洗的方法有兩種，一是用手掌舀水，在洗臉槽前將頭往前低下，每次從一個鼻孔吸入沖洗液，再從嘴巴吐出來，或是經由另一鼻孔流出。另一種就是購買適合自己使用的洗鼻器來幫忙沖洗。

❺洗鼻時切記勿太大力，以免造成鼻黏膜破裂出血。

目前有種手術叫做「翼管神經切斷術」，這種手術的目的是截斷控制鼻黏膜的交感神經，號稱可以讓鼻過敏症狀「完全解除」，少數醫師會在評估患者狀況後幫患者施行。但由於翼管神經同時支配眼球，所以可能會造成眼睛乾澀的後遺症，而且復發率高，因此國內願意幫患者施作此手術的鼻科醫師少之又少，讀者若打算接受此一手術，務必要多打聽及評估。

本文摘自《過敏，不一定靠藥醫(增訂版)：劉博仁醫師的營養療法奇蹟之③》／劉博仁（台北菁英診所功能醫學抗衰老中心營運長）／新自然主義