預立醫療決定將上路！整合器捐、安寧　三種一起線上辦

▲簽署預立醫療決定書，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

《病人自主權利法》將於1月6日正式上路，民眾可以先預立醫療決定，當本身疾病符合特定條件，可以拒絕維持生命治療與人工流體餵養，尊嚴善終。衛生福利部今（2）日宣布，全台灣22縣市已經有77家醫療院所可以提供預立醫療照護諮商；而此次衛福部也把簽署安寧緩和、器官捐贈與預立醫療決定三合一，整合為一個系統，民眾使用自然人憑證可以上網登錄、變更。

《病主法》規定，民眾可透過「預立醫療照護諮商」（ACP）事先立下書面的「預立醫療決定」（AD），如果未來遭逢末期疾病、不可逆昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智或者是經中央主管機關公告的難以忍受、無法治癒且當時醫療水準無其他合適解決方法的病人，可以選擇接受或拒絕維生治療、人工營養及流體餵養或其他醫療照顧及臨終相關意願決定。

▲衛福部醫事司司長石崇良說明病人自主權利法。（圖／記者洪巧藍攝）

新法上路前夕，衛福部醫事司2日與各地方衛生局開會討論執行共識，醫事司長石崇良會前表示，病主法相關前置作業已經大致完成，全台22縣市包含各離島在內都已經完成預立醫療照護諮商、開設諮商門診等作業，目前已經有77家醫院可以為民眾進行預立醫療照護諮商，除了預約，也可以在住院、門診過程中提出申請。

而除了預立醫療決定，已經執行多年的安寧緩和醫療意願以及器官捐贈意願，都屬於病人自主意願下表達的決定，衛福部因應《病主法》上路，把三項意願簽署系統合一。石崇良說，未來若有需要安寧或者器捐的民眾，可以透過網路，加上自然人憑證進行簽署，相較過去紙本平均需要20多天才能完成註記，線上簽署僅需1～3天即可完成。

至於預立醫療決定由於母法已經規定必須經過「諮商程序」，民眾得先在醫療進行諮商，而各項細節內容則可以後續於網路系統上分階段簽署、註記。舉例來說，需要簽署的共有5種狀態以及4種選項，如果今天已經決定末期、植物人的處置意願，但失智尚未想清楚，可以先簽署一部分，之後再上網更改、新增。

而病主法第五類患者：「經中央主管機關公告的難以忍受、無法治癒且當時醫療水準無其他合適解決方法的病人」，衛福部會從下週開始公告，請民間團體、醫學會甚至於個人，都可以提出相關疾病狀態申請。石崇良說，會於前兩個月先著手疾病蒐集，後續經分析、請專家開會討論後再進行疾病審查，訂出相關草案，經過預告、公告，估計半年後可以出現第一波疾病清單，之後惠美粘固定時間進行提案，滾動式修正。