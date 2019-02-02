▲出國買藥買土產帶回台，「免輸入查驗數量」一次整理！（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者嚴云岑／整理報導

適逢春節9天連假，許多民眾都準備好出國旅行，若超出自用免申請輸入查驗許可之數量，後續可能涉及申報問題或面臨退運、銷毀的命運。為避免上述情形發生，《ETtoday》整理食品、藥品攜帶限額規範，呼籲國人，切勿攜帶超過規定量之食品藥物，以免衍生產品通關問題，影響過年大好心情。

食品

一、食品

1. 大閘蟹及禁止進口之牛肉產品除外，價值在1000美元以下，且重量不得超過6公斤。

2. 米、花生（限熟品）、蒜頭（限熟品）、乾金針、乾香菇、茶葉各不得超過1公斤。

3. 大陸地區之干貝、鮑魚干、燕窩、魚翅各限量1.2公斤，罐頭限量各6罐。

4. 錠狀、膠囊狀食品，每種至多12瓶（盒、罐、包、袋，以原包裝為限），合計以不超過36瓶（盒、罐、包、袋）。

5. 活動物及其產品、活植物及其生鮮產品和新鮮水果

二、瓷質餐具或廚具

報單單一項次之價值在1000美元以下，且同規格數量未逾4件者，或價值超過1000美元且數量為1件者。

▲到免稅店買藥記得注意限量。（圖／記者蔡玟君攝）

藥品

一、西藥

1. 非處方藥

每種至多12瓶（盒、罐、條、支）為原則，合計不超過36瓶（盒）為限。

2. 處方藥

攜帶處方藥而未攜帶醫師處方箋（或證明文件），以2個月用量為限。攜帶處方藥及醫師處方箋（或證明文件），不得超過處方箋（或證明文件）開立的合理用量，且以6個月用量為限。

二、中藥材及中藥製劑

1. 中藥材

每種至多1公斤，合計不得超過12種。

2. 中藥製劑（藥品）

每種至多12瓶（盒），合計以不超過36瓶（盒）為限。

▲到大陸買中藥材也有限量。（圖／取自pixabay）

三、錠狀、膠囊狀食品

每種至多12瓶（盒、罐、包、袋），合計以不超過36瓶（盒、罐、包、袋）為限。

食藥署提醒，若攜帶自用藥品數量超過限量規定、處方藥無醫療證明或超過醫療證明數量，依關稅法相關規範，須將逾限部分辦理退運或放棄。此外，若將帶回來的藥品拿去販賣，則違反《藥事法》，最重可處10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。