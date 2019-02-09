你看到幾匹馬？一張圖揭「真實個性」...Ｘ匹以上＝要求超高



▲你看到幾匹馬呢？趕快往下看看測驗結果吧！（圖／翻攝自國外網站《Bright Side》）

生活中心／綜合報導

數數看，你在圖中看到幾匹馬呢？國外網站《Bright Side》就和大家分享一個有趣的心理測驗，透過一張圖就可以看出你的「真實個性」，假如你只有看到1匹馬，那就代表你很遲鈍，但是你很注重團隊合作的力量；如果你看到11匹以上，就表示你是一個自我要求很高的人，趕快往下看看測驗結果準不準吧！

測驗結果揭曉：

1.1匹馬

如果你只看到1匹馬，那就代表你不是一個敏銳的人，而且你只會看件表面的東西，細微的事情你完全看不到，而且你做出決定的速度也很迅速；你認為這世界上每個人都是相關的，因此「團隊力量」對你來說相當重要，這也使你成為一個團隊合作者以及優秀的領導者，你可以同時做好聽取他人的意見以及給予真實的建議。

此外，你的心思也很細膩，你可以看透別人說話背後的涵義；如果你打賭某件事情會成功，那你就會想辦法完成它，而且你並不會太以自我為中心，因為你會以不同的角度去看事情。你只相信自己的直覺，所以要讓你相信一件你根本就不相信的事情非常難，而且你也一點都不在乎別人對你的看法。



▲如果你只看到一匹馬，那麼「團隊合作」對你來說很重要。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



2.5～10匹馬

假如你能看到5～10匹馬，那就代表你是一個非常認真看待事物的人，不管是面對何種情況，你都會盡力做到最好，而且你也是個完美主義者，總是能夠盡忠職守；對你來說，實現自己所設下的目標一點都不困難。

雖然你有時候做事可能會有點隨便，但也不會影響到你追求完美的思想，因為你就只是「有時候」會懶散而已，你在大部分的時間做事依然都很謹慎。

你很喜歡安排所有的事情，因為你認為這樣自己就能被期待和被等待，自己也會更努力往前邁進。當你知道某件事物能幫助你完成目標時，你就會不顧一切地重覆進行。

此外，你對自己也很有自信，而且你對自己也很有把握，但有時候你會不小心低估事情可能會帶來的失敗。盡管可能會面臨失敗，但你還是不會倒下，你依然會帶著持續往上的動力向前衝。



▲雖然你有時候很散漫，但大多數時間你都是謹慎又追求完美。



3.11匹馬或更多

你看到11匹以上甚至是更多數目的馬嗎？那你一定會是個情緒非常敏銳且細緻的人。你擁有其他人根本就沒有的超強能力，只要你有工作在手，你就會做到無可挑剔，再小的細節都不會放過，但也因為你總是照著自己的腳步走，所以有時候你會落後別人的腳步。

你喜歡按照一套程序或是一套有條理的規則做事，而且你也會設法從該方法中獲得最大的效益。但你要記住，要視事情的狀況在決定自己是否該注意細節，由於你很難對一件事情感到滿意，你認為自己能做的比「好」還要更好，所以你對事物的堅持以及完美的渴望會讓你的挫敗感更重。

《Bright Side》建議，你應該要保持「順其自然」的態度，別把每件事情都看的那麼認真，否則你很有可能會喘不過氣。



▲只要是你該做的事，你就會想辦法做到好，就連一點小細節也不會放過。