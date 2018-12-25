40年老菸槍「肺阻塞」不自知　爬山呼吸衰竭險喪命！

▲肺阻塞常見症狀為咳、痰、悶、喘，尤其是抽菸者一定要特別警覺。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名58歲的王爺爺是吸菸將近40年的老菸槍，就算開始出現咳嗽狀況，仍持續抽菸，直到今年出遊登山，1分鐘內才走不到10幾階，王爺爺就氣喘連連，且咳嗽得比以往厲害，最後更因呼吸困難昏倒，緊急就醫才發現早就罹患「肺阻塞」，所幸在鬼門關前救回一命。

王爺爺知道自己罹患肺阻塞後，回想起發病情景，他感嘆「當時就好像只能透過一支吸管呼吸，幾度喘不過氣...」，出院後便下定決心戒菸，並按時用藥回診，病情才明顯獲得控制改善。

台大醫院內科部副主任王鶴健醫師說明，肺阻塞為慢性呼吸道發炎，導致呼吸道阻塞疾病，發作時會導致呼氣氣流受阻，讓人喘不過氣，彷彿只能透過一根細吸管呼吸，由於肺阻塞常見症狀為咳、痰、悶、喘，一開始可能僅認為是感冒引起而延誤就醫，錯失黃金治療期。

▲抽菸是肺阻塞最大危險因子。（圖／ETtoday資料照）

除了吸菸之外，王鶴健說，常暴露在危險因子，如有害氣體或微粒，且出現咳、喘類似症狀持續超過2星期以上，一定盡快就醫檢查。另外，政府也在2017年實施「肺阻塞醫療給付改善方案」，替第一、第二類院所建立雙向的轉檢、轉診制度，規劃共同照護模式，有效降低肺阻塞急性發作和加護病房入住率，目前已有超過2萬6千名患者受惠。

台灣肺阻塞患者警覺意識低，彰化基督教醫院醫療長林慶雄醫師指出，根據2016年內政部人口統計預估，台灣約有88萬人罹患肺阻塞，卻僅有2%就診率，分析造成此現象主要原因就是「肺阻塞認知不足」以致個案未能早期被發現。

因此，今年起國健署也推動「慢性阻塞性肺病疾病個案早期介入模式發展計畫」，將和「肺阻塞醫療給付改善方案」串聯，善用分級醫療與雙向轉診機制，全方位推動肺阻塞早期管理防治，從基層診所開始把關，一級院所作為支援後盾，希望達到「早期確診、早期介入」的目標。

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