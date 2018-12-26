天氣冷皮膚超癢？　藥師解析「3止癢藥膏」...亂擦恐致命

▲皮膚癢也不能亂擦藥，否則可能會造成生命危險。



文／藥師KIKI

皮膚癢的受不了，若是亂擦藥膏，可能會危及生命！冬天到了，許多人身體一癢就開始抓抓抓，因此也會有許多人來藥局買藥膏，當然止癢藥膏有分成多種類別，以下就介紹3種藥膏：

1.類固醇

此類藥膏的止癢效果很快，而且消紅效果也不錯，在搔癢剛開始發作時，就可以把藥膏塗抹於紅腫的患部上，能夠很快就得到改善。那該如何辨識類固醇藥膏呢？通常英文字母尾巴有「～sone」就是類固醇藥膏，像是Betamethasone、Hydrocortisone，但並非絕對。

此外，類固醇的藥膏有分強到弱等級，如果你使用最強等級「Clobetasone」5～7天後仍未緩解，就應該馬上與醫師聯絡，而治療超過4週後若未再發作則應停止使用。



▲2歲以下孩童不得亂用含有薄荷製劑成分的藥膏，否則可能會危害生命。（圖／《ETtoday新聞雲》資料圖）



2.局部麻醉劑

這類藥膏會讓皮膚「局部麻醉」達到止癢的效果，通常此類藥膏會添加薄荷成分，讓皮膚有涼感、緩解不適，但是因為皮膚的穿透性高，所以2歲以下的嬰幼兒不可以使用含有薄荷製劑成分的藥膏，若是沒注意用量，可能會導致呼吸抑制，危及性命。

3.抗組織胺

抗組織胺藥膏是許多家長來藥局指名要買「沒有類固醇」的止癢藥膏，藥師通常會給這類商品，例如：Diphenhydramine，有時候此成分會跟上述的局部麻醉藥放在一條藥膏中，改善皮膚癢的效果不錯，另外，對於蚊蟲叮咬也有止癢的效果。

至於抗組織胺這類的成分藥，通常醫師都會開「口服」的，因為抗組織胺藥分成一代和二代，一代吃了會想睡覺，這類也有小孩口服的藥水（如：希普利敏液），這個口服藥水有一個很特別的副作用，就是小孩服用之後會增加食慾

，有些兒科醫師就會開短期的一代抗組織胺藥來增加小孩食慾。



▲孩童服用一代抗組織胺藥水後會讓食慾大增。（圖／記者李依琳攝）



至於二代抗組織胺藥，則比較不會讓你想睡覺，建議如果需要服用抗過敏藥，而早上又要上班上課，可以服用二代抗組織胺藥品。

冬季最容易發生乾癢、起疹的狀況，所以「做好皮膚保濕」是很重要的一件事， 記得洗澡水溫不要太高，最好洗澡後就立刻擦一些保濕乳液 ，尤其是關節處，更需要加強保濕，可以選擇無香精或是含燕麥成分的乳液。

此外，近幾年受到許多人推崇的口服益生菌，就有一些小型研究報告指出，過敏益生菌對於過敏具有改善效果，因此建議可以補充一些針對過敏的專屬菌種，外用加內服雙重防護，就可以安然渡過這寒冷的冬季！

Kiki藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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