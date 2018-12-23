帶孫看病想插隊「阿公診所狂咆嘯」　醫無奈：前面有6個都發燒

▲一名阿公帶發燒孫就醫，因無法插隊大鬧診所。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

民眾因不耐就醫等候時間，大鬧醫療院所事件頻傳，陳木榮醫師在「柚子醫師的育兒診療室」分享日前遇到的類似事件。一名阿公帶著發燒的孫子就醫，第一時間已優先做退燒處置，阿公還是不滿意，認為發燒就是要優先看診、優先拿藥、優先回家，讓陳木榮相當無奈，直接跟阿公說「前面還有6個孩子也發燒。」沒想到阿公仍持續對著醫師咆嘯辱罵。

陳木榮寫道，當阿公抱怨孫子發燒時，第一時間請護理人員優先做了退燒處置，阿公還是不滿意，認為自己的孫子要優先處理，但因為不願意讓阿公插隊，接下來半個多小時，櫃檯人員以及護理人員不斷向阿公解釋，換來的只是無止盡的咆哮。

「小孩發燒竟然不能先看病，全台灣找不到這麼爛的診所，這麼沒有醫德的醫生，我一定放上網讓全台灣都知道！」阿公凶狠瘋狂咆嘯。陳木榮說「這半個多小時真的非常難熬，一邊看著別的孩子，我的腦袋完全沒辦法專心思考，我一邊用聽診器聽著呼吸心跳，傳來的卻是診間外面的怒吼，阿公嚴重干擾了我的看診。」

之後陳木榮直接指著電腦螢幕，跟阿公說現場有六個發燒的孩子，一樣都在等候看診，沒想到阿公竟回「發燒一定要爭取優先看診，別人不吵是別人的事，不爭取的人就等到腦袋燒壞再來後悔！」讓他傻眼表示，言下之意就是「我的孩子發燒是大事，你的孩子發燒關我屁事。」

為了不繼續被干擾看診，陳木榮只好說要報警處理，但阿公也直嗆「我就是爛命一條，為了我的孫子，就算被抓去關也心甘情願，你不要以為報警我就會害怕。」

阿公這一席話，也讓陳木榮回想起，幾年前曾報警過，但當年遇到的暴力阿嬤面對警察，完全沒有一絲一毫的退縮害怕，到場助陣的親友，也都指著他狂罵；接下來指著警察先生的鼻子，說要向警察投訴醫師見死不救。最後警察先生受不了，直接把陳木榮拉到一旁，問我是不是能先幫阿嬤孫子看一看，直接讓阿嬤先離開，不要讓她在現場鬧。