北市男嬰染麻疹　可傳染期曾搭「文湖線」

▲麻疹案例個案，在可傳染期間有搭乘文湖線。（圖／記者季相儒攝）

記者趙于婷／台北報導

疾管署公布國內新增1例境外移入麻疹確定病例，個案為台北市未滿1歲男嬰，可傳染期間有大眾運輸「文湖線」活動史，提醒民眾若曾在相同時段出入相關場所，要自主健康管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，要戴口罩聯繫衛生局或健康服務中心安排就醫。

該案例經疫情調查個案無相關疫苗接種史，11月底隨父母至菲律賓旅遊，12月14日陸續出現發燒、疲倦等症狀，分別於14日及16日就醫，17日因出現紅疹再次就醫，經通報檢驗於22日確診。

台北市衛生局疾病管制科歐佳齡科長指出，該個案可傳染期為12月13日至12月21日，期間曾至2家診所、1家醫院就醫，目前已掌握曾接觸過的相關醫護人員、病患、活動地接觸者及家人名冊共計221名，部分民眾為外縣市，已轉介相關縣市持續追蹤接觸者健康情形。

▲男嬰搭乘文湖線時間。



麻疹為高傳染性疾病，主要症狀為發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽及口腔黏膜有柯氏斑點（koplik spots) 、紅疹，潛伏期7-18天，出疹前後4天均具傳染力，衛生局呼籲，若曾在個案可傳染期有接觸的民眾，近期如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，可洽衛生局防疫專線2375-3782，由衛生局協助安排就醫。

歐佳齡提醒，國人常前往旅遊的中國、日本、菲律賓和泰國等地為麻疹的流行區，應避免帶未完成接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗疫苗（MMR）的嬰幼兒前往，如要攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可在出發2週前，帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗，若一般民眾如有接種需求，可在出國前至醫療院所或旅遊醫學門診諮詢評估接種。

另外，家中如有滿1歲幼兒應儘速攜往12區健康服務中心的院外門診部或合約院所完成MMR疫苗接種，以降低感染機會；如不具麻疹免疫力的接觸者（未接種疫苗或未曾感染者），可在和個案接觸後，接種麻疹相關疫苗或考慮施打肌肉注射免疫球蛋白，預防感染或降低發病嚴重度。