喜歡聞另一半氣味讓人好害羞？原來有「繁衍」目的

圖／shutterstock

文／謝佳君

你是否有過這樣的經驗，喜歡膩在另一半身邊或拿著他的衣服，嗅聞它所散發的獨特味道，雖然這個舉止在其他人眼中看來不太雅觀、甚至有些人覺得不好聞，你卻鍾愛這氣味，甚至還能讓人感到安心？網路也曾調查發現，許多女生特別喜歡聞另一半身上的味道，尤其是脖子或腋下，都能讓人有滿滿的幸福感。

但是為什麼明明看似有些噁心、甚至「變態」的舉動，反而變成幸福浪漫的事？真的是喜歡這個人才愛上這味道，還是先喜歡這味道才愛上這個人？如果兩人不愛了，還聞得到這股味道，甚至喜歡這氣味嗎？來聽聽專家如何解讀這神奇又有獨特魔力的氣味！

（嗅覺是重要的感官功能，會直達邊緣系統（情緒系統）中樞，影響情緒變化，甚至啟動性慾。圖片來源：康健資料）

Ｑ１：為什麼會喜歡另一半身上的氣味？

可能因素很多，包括費洛蒙效應、心理學的「古典制約」、或愛屋及烏的心態。

●費洛蒙效應

精神科醫師楊聰財表示，「費洛蒙效應」指的是男性或女性荷爾蒙會讓每個人在身上產生不同特殊的味道，就像指紋般，可以被辨識，而且理論上來說每個人都聞得到，兩人若關係親密，更有機會近距離聞到，但喜歡與否便因人而異。

台北市臨床心理師公會副理事長張純吉表示，大多數動物都是靠味道尋找對象，人類也有這樣的能力。國外實驗曾找來8位女大學生，洗完澡後穿上一模一樣的運動服跑步，再把這些沾有汗水的衣服放入8個不同的罐子，讓幾位男大學生聞，結果每個人喜歡及厭惡的味道都不太一樣。

而且研究者發現，當一對男女的免疫系統愈不一樣，愈喜歡對方的味道，而這樣的男女生下來的後代會有最好的免疫力，所以味道幫我們挑選了最適合傳宗接代的伴侶。

楊聰財也分享國外一項研究，在洗衣機丟入一堆男人的衣服，包括爸爸和哥哥的衣服，再由女人評論最喜歡哪個味道，結果發現女人最不喜歡爸爸和哥哥衣服的味道，從演進學的觀點來看，也是一種用來避免近親繁衍的機制。

●古典制約

心理學有行為治療學派，認為人的學習有四種方式，其中一種是「古典制約」。張純吉解釋，早期生物學家要研究什麼食物會讓狗流最多口水，卻意外發現，每次餵食前都會先搖鈴，後來食物還沒端出來、光是聽到鈴聲，狗就開始流口水，就是所謂的「古典制約」。

也就是說，常常被連結在一起的兩件事，原本人們可能只喜歡第二件事、會產生反應，但在出現第一件事情的時候，就可能先出現第二件事的反應，好比「望梅止渴」，口渴時，還沒喝到酸梅湯，光是想到酸梅湯就開始流口水了。

因此，有時人們喜歡對方的味道不只是因為費洛蒙效應，而是把跟這個人在一起的美好感覺和他的味道連結在一起，自然而然光是聞到他的氣味、甚至只是帶有氣味的衣服，就能想起愉快的感覺，產生了紓壓、心安的作用。

●愛屋及烏

楊聰財表示，嗅覺是重要的感官功能，會直達邊緣系統（情緒系統）中樞，影響情緒變化，甚至啟動性慾。如果喜歡對方，也可能有愛屋及烏的效應，覺得對方的味道很好聞，是獨一無二、專屬於他的氣味，即便其他人可能覺得是體臭。

（費洛蒙是出於生物本能、只為傳宗接代，但人類的愛情很複雜，許多因素決定都可能影響是否喜歡一個人。圖片來源：shutterstock）

Ｑ２：是喜歡這個人才愛上這味道，還是先喜歡這味道才愛上這個人？

「都有可能，兩者絕對有相關，但誰是因、誰是果，尚難定論，」楊聰財說。

張純吉表示，如果從費洛蒙效應來看，就是先喜歡味道才喜歡上這個人，但若是古典制約的原理，也有可能先喜歡上這個人，進而喜歡他的氣味。而且費洛蒙是出於生物本能、只為傳宗接代，但人類的愛情很複雜，不太會單純以氣味擇偶，還有其他更多因素決定是否喜歡一個人，例如外貌、個性、才華等。

此外，人類的氣味還可能受到其他人工物質干擾，例如洗髮精、沐浴乳、香水等，有時難以確定究竟是費洛蒙還是人工物質的氣味。因此，心理師認為，人類不太可能只因為某個人的氣味很好聞便喜歡上他。

Ｑ３：不愛對方了，還會喜歡這個味道嗎？

張純吉認為，理論上來說，即使不愛這個人了，還是聞得到屬於對方的氣味，且依舊喜歡這個味道，因為若是費洛蒙引起的本能反應，本身無法抗拒。

只不過，就像人類喜歡一個人不會單純以氣味來決定，不愛一個人也可能是因為氣味以外的因素，即使覺得對方的味道再好聞、再舒服，但如果個性或生活習慣不合，還是可能使感情轉淡。

「嗅覺也是一種記憶，凡走過必留下痕跡，即使後來不喜歡對方，腦細胞、嗅覺細胞還是會留下這個人的記憶，也依舊聞得到這個味道，」楊聰財說。

但楊聰財認為，喜歡一個人是由思考中樞的前額葉判斷，而非嗅覺細胞，所以如果不愛對方了，這個味道對你來說也可能變得沒意義、甚至厭惡，「就像談戀愛時覺得對方什麼都很美，但哪一天吵架了、翻臉不認人，就會覺得對方講的話都很噁心。」

（一般來說，女人的嗅覺比男人來的靈敏些，所以感覺上女人似乎更容易聞到另一半的氣味。圖片來源：shutterstock）

Ｑ４：為什麼比較常聽到女生喜歡另一半的氣味／體味？

楊聰財表示，男女都有費洛蒙，都能聞到並喜歡另一半的氣味，只是一般來說，女人的嗅覺比男人來的靈敏些，所以感覺上女人似乎更容易聞到另一半的氣味，但實際上許多男生也喜歡女生身上散發的淡淡香氣。

張純吉也認為，無論男女，都會被氣味吸引，但可能男人使用香水的比例較低，或者味道不會太濃烈，女生比較能聞到伴侶真正的氣味；甚至有些男生比較不愛洗澡，或者汗腺較發達、易流汗、體味較重，也更容易讓另一半聞到他們的氣味。

瞭解了氣味的魔力，或許下一次埋在對方的身邊嗅聞屬於他的味道時，就不會再那麼害羞了！

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