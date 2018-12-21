1顆包餡湯圓=1/4碗飯　營養師教你鹹甜湯底加這些更健康

▲冬至吃湯圓人團圓，吃對方法健康沒煩惱。（圖／大林慈濟醫院提供）

生活中心／綜合報導

本周六（22日）就是冬至，面對各式各樣的湯圓，大林慈濟醫院營養師黃靖琇表示，1顆包餡湯圓的熱量高達約50至70大卡相當於4分之1碗飯，容易造成身體負擔，因此建議民眾吃湯圓要適量且不要喝湯；而腸胃功能不好，胃脹氣、潰瘍、做過腸胃手術，以及有吞嚥障礙，如中風、失智、頭頸癌手術、放射線治療的人，應避免吃湯圓。

黃靖琇說到，甜湯圓的湯底可以用龍眼乾、紅棗取代精緻糖；添加地瓜、南瓜有改善便秘效果；咀嚼差者或肌少症者則可使用豆漿或牛奶當湯底來補充蛋白質；擔心體重增加則加入低熱量的白木耳使有飽足感；體重太輕的人可以添加花生攝取油脂高熱量。若是喜歡吃鹹湯圓，可添加豆包、豆腐攝取優良蛋白質，蔬菜可使用香菇、茼蒿、木耳、芹菜、高麗菜、茭白筍、紅蘿蔔、金針菇，增色提味也能攝取到各種抗氧化植物性化學營養素。

▲薑汁粉圓湯圓。（圖／記者陳建竹攝）

在吃湯圓的份量方面，有包餡的湯圓，若當點心，建議只吃1至2顆，沒有包內餡的小湯圓則約1/3至1/2碗，正餐稍為將飯減量、當餐配菜烹調則用蒸煮減少正餐用油量；包餡湯圓當正餐可吃4至5顆或是無餡紅白湯圓約0.8至1碗，搭配豆製品與蔬菜，不僅均衡也能吃的滿足。

黃靖琇也提醒大家，湯圓煮好後，最好先劃開使其散熱，避免燙傷嘴巴；老人、小孩要先用剪刀或湯匙剪開或切開，預防大塊哽噎。於湯圓是以糯米粉製作，較不易消化，睡前或晚間少吃，才不會產生脹氣不適或排空緩慢而影響睡眠。

另外，大林慈濟醫院中醫師吳俊毅指出，冬至過後，各地氣候將進入最寒冷的階段，飲食方面，可以吃枸杞、蓮子、木耳、山藥等含有膠質的食材來養陰，避免吃得過飽或油膩。

