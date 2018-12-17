洗腎福音！四年大數據建立警示系統　掌握血壓趨勢「更安全」





▲洗腎，資料照。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

洗腎過程中若發生血壓急遽變動對於患者來說並不好，過去流行病學調查顯示，洗腎過程經常掉血壓的患者死亡率偏高、也比較容易發生動靜脈廔管阻塞等風險。過往必須依賴醫療人員經驗協助掌握，馬偕醫院創新智慧醫療團隊耗費兩年時間，透過大數據資料與演算法發展出一套科學化的血液透析警示系統，可以對血壓變化即時預警，透過即時調整減少患者的血壓波動情況。

台灣洗腎人口現已突破八萬五千人，密度高居全球之冠，其中血液透析佔率超過九成，由於病人以年長者居多，加上多合併有心血管或糖尿病等多重慢性病，當洗腎過程中循環血液流出體外經由人工腎臟進行透析時，血液動力變化易趨於不穩定，進而造成短時間內血壓大幅起伏波動。平均三分之一到一半的病人都經歷過洗腎過程中血壓大幅下降，輕者抽筋、頭暈、腹痛，嚴重則會導致意識改變甚至昏迷。

馬偕醫院腎臟內科資深主治醫師暨馬偕醫學院教授吳志仁表示，臨床上，因應血液透析過程中血壓的急遽變動時，除按照常規處置如調整脫水速度、透析溫度及血流速度等即時處理，也需仰賴醫療人員個人累積的經驗法則及適時的臨場應變能力，然而這需要時間累積，且每名患者狀況不同，也需要一段時間來找出方向。

馬偕醫療團隊與緯創資通公司合作，導入近4年洗腎病人各項透析參數資訊的大數據資料，透過大數據演算法分析，發展出一套科學化的血液透析警示系統，精準掌握透析病人的血壓值趨勢。

吳志仁表示，藉由智慧醫療的協助，病人洗腎時安全性得以更有保障。有了客觀科學數據輔助，可有效地降低人為的偏差或疏忽，尤其是新進人員更能縮短臨床照護學習摸索期。

馬偕創新智慧醫療團隊的血液透析警示系統可透過人性化電腦界面操作，做為臨床上病人洗腎時生理情況的監測利器，以提高照護品質、效率及病人安全。研究成果已發表在2018年10月台灣醫學會《Journal of the Formosan Medical Association》期刊，其他相關研究亦將陸續刊登在國際期刊。