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硬沙發軟沙發怎麼選？用屁股去感受才是最恰當的

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▲沙發是越硬越好，還是舒服就好，這真是每個家的大哉問。（影／三個字SunGuts提供，請勿任意使用）

▲沙發。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲軟沙發通常都是大眾的喜好，但這樣對腰部好像不太妙。（圖／取自免費圖庫Pixabay） 

文／生活中心　影、圖／播吧

沙發要選越硬越好？若是要坐得舒服一點的話，沙發的選擇又要怎樣評估呢？經營三個字SunGuts的物理治療師張富詠這裡要報給你知道，關於沙發椅面的正確概念。

▲沙發太軟。（圖／三個字SunGuts提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲當坐下去身體呈現陷下去時，不管坐姿如何，腰都會是彎的。（圖／三個字SunGuts提供，請勿任意使用）

張富詠表示，軟沙發通常都是大眾的喜好，可是當屁股坐下去時，就會呈現陷下去的狀況，因此不管坐姿如何，腰都會是彎的。 偏好大沙發的要注意，張富詠說，沙發過於深會導致身體為要填滿而往後傾，重心就會集中在腰。另外，椅架的高度也是不容忽略的考量因素之一，只要坐下去時膝蓋比屁股還高，就會呈彎腰的狀態。

▲沙發太軟。（圖／三個字SunGuts提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲椅背在超過90°的情況下，上半身的重量都會壓在腰部，坐久了會引起腰部不舒服和痠痛。（圖／三個字SunGuts提供，請勿任意使用） 

張富詠提到，椅背後傾也是一個問題，在超過90°的情況下，上半身的重量都會壓在腰部，就算身體有填滿，坐久了也會引起腰部不舒服和痠痛，甚至發炎。選擇接近90°的椅背是比較適合，張富詠解釋，這樣坐著呈現直挺，屁股可以把上半身的重量分擔到雙腳，腰部就不會承受太大的壓力。

▲沙發太軟。（圖／三個字SunGuts提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲買到太軟的沙發，就好像屁股往後跑、腰部被拉緊的感覺。（圖／三個字SunGuts提供，請勿任意使用）

沙發不建議用看的就買，有些沙發看起來是一樣，實際上卻是另一樣，張富詠說，用屁股去感受沙發的柔軟度才是最恰當的。張富詠補充，買到太軟的沙發，就好像屁股往後跑、腰部被拉緊的感覺，其實只要回彈性夠、腰有被打直、有支撐力，都算是好沙發。

三個字SunGuts，一位不務正業的物理治療師，被譽為YouTube界最直白有梗的物理治療師，擅長將艱深難懂的醫療保健知識，用幽默易懂的方式讓粉絲一看就通，現有經營：粉絲團YouTube頻道

關鍵字： 沙發 三個字SunGuts
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