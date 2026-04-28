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旅美返台「心跳飆百下」看病嫌自費藥60元貴　醫師傻眼

▲▼心臟病,中風,生病,心肌梗塞,心血管疾病。（圖／示意圖／pixabay）

▲旅美伯心跳過快求診，妻子卻嫌自費用藥太貴「要轉院換人看」。（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

心臟內科醫師陳冠任分享，診間一名旅美回台長住的75歲阿伯，長期深受心悸、心跳過快所苦，靜止時心跳甚至飆破百下。然而，因患者本身血壓偏低，健保藥物容易引起低血壓副作用，醫師建議改用一天僅需約60元的自費藥物，沒想到陪診的太太聽聞價格後竟皺起眉頭，甚至當場決定「拷貝病歷轉院」，讓醫師感慨萬千。

陳冠任醫師在粉專分享這起個案，這名阿伯在門診追蹤半年，經多項檢查確定為「竇性頻脈」，靜止時心跳平均落在100至110下。醫師評估後，建議除了補充水分外，需配合降心跳藥物治療，但困難點在於阿伯收縮壓僅100mmHg出頭，偏偏幾乎所有健保給付的相關藥物都可能降低血壓，導致他數次嘗試都因低血壓而不適。

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▲▲▼健保署長視察分級醫療上路首日情況-領藥,藥師,醫院,看診,醫藥（圖／記者周宸亘攝）

▲阿伯妻子嫌自費藥貴，醫師聽了心都涼了。（示意圖，非本新聞當事人／記者周宸亘攝）

陳冠任與家屬討論可以使用一種新機轉的自費藥物，特色是不太會降血壓，適合阿伯的情況。然而，當一旁的阿伯太太詢問價格得知一顆約30到35元，一天需服用1到2顆時，竟皺起眉頭直呼：「這樣一天要額外付60到70元？這麼貴喔！」

陳冠任坦言，聽到對方嫌貴時「差點從椅子上綜藝摔下來」。雖然醫師試圖緩解家屬壓力，建議先嘗試1週，但阿伯的妻子在出診間5分鐘後隨即折返，堅決取消自費藥，並提出要求：「一個禮拜要多出4、5百元，我看還是算了。麻煩藥幫我取消。陳醫師，請你幫我拷貝病歷摘要，我想去其他醫院看看。」

醫師出於好奇詢問這對旅美多年的夫妻，在美國看病難道不用負擔超過台幣500元？阿伯太太則表示：「有保險，都不用錢！」隨後笑著沒再回話。家屬對於「價值」的判斷也讓陳冠任感慨地寫下：「希望等我老了，我的枕邊人不會為了一天省60塊台幣讓我心悸不止。」

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關鍵字： 竇性頻脈 健保 心跳 心悸 心臟內科 低血壓 陳冠任醫師 轉院 自費用藥

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