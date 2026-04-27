40歲開始「飄老人味」5部位最濃！醫搖頭：只用水沖不掉

▲「老人味」不只發生在長輩身上，醫師提醒，40歲就可能開始了。（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

你家長輩身上也有一股說不出來的油耗味嗎？或是發現枕頭套總是有洗不掉的黃色油垢？許多人以為老人家年紀大了，出油量不比年輕人旺盛。皮膚科醫師徐常捷揭開真相，直言「老人味」是皮脂中的不飽和脂肪酸氧化後產生了特殊物質，且從40歲就可能開始，其中在人體「5個部位」出油多、氣味最明顯。

醫揭老人味元兇 這「5大死角」氣味最濃！

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徐常捷醫師在YouTube《祝你健康》節目中解釋，人的味道會改變，主因是皮脂腺會分泌油脂，隨年紀增長，皮脂中的不飽和脂肪酸比例變高且容易氧化，進而產生一種名為「壬烯醛」的特殊物質。他形容：「這個物質會產生一種臭油味，有時候路過遇到長輩，它也會沾在衣服或枕頭套上面，讓整個環境充滿老人的氛圍。」

老人味的釋放，其實並不是油變多，而是比例不一樣了！徐常捷指出，雖然年紀大四肢會變乾，但有些地方油還是很多，這正是飄出油耗味的關鍵，他點名5大容易被漏掉的「出油死角」：頭皮、耳朵後面、脖子後面、前胸與後背。

▲出油嚴重的部位若只用水沖，根本洗不掉。（示意圖／pakutaso）

老人味「男比女嚴重」 女性更年期後也難逃

徐常捷進一步分析，老人味通常從40歲就開始，且男性通常會比較嚴重。因為雄性激素會促進出油，男性的皮膚通常較油；而女性在更年期後，因雌激素降低，雄性激素相對變高，同樣會面臨老人味困擾。

令人心酸的是，當事人往往聞不到自己的味道。徐常捷解釋，因嗅覺會對環境氣味產生習慣，導致許多長輩直到被孫子口無遮攔地嫌棄「阿公臭臭的」，才驚覺出問題，這往往會影響社交心理與自信，甚至產生自卑感與退縮。

「百年內衣褲」別穿了！醫揭老人味只用水洗不掉

想消除異味，徐常捷說，長輩因怕皮膚越洗越乾，常被建議洗澡不要用肥皂。但醫師強調：「四肢可以（用水）帶過，但重點出油部位（如耳後、脖子、後背）還是要用清潔用品。」否則光用水沖，根本沒辦法把油洗掉。

此外，徐常捷也提醒「百年內衣褲」要定期更換！有些長輩因為節省，一件內衣穿很久，纖維早已吸滿油脂，累積到洗不乾淨，也會讓異味如影隨形。飲食上可多補充維生素C、E、綠茶多酚或莓果等抗氧化食物；但蔥、薑、蒜雖然對健康有益，卻可能增加體味，有異味困擾者可適量調整。