連下體「也冒紅疹水泡」！20歲男吃藥過敏　醫示警4類常見藥物

▲20歲吳男服藥過敏，連生殖器都長出紅疹水泡。（圖／取自成大醫院網站，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

一名平時身體勇健、鮮少就醫的20歲吳姓男子，日前因右腳扭傷到藥局購買止痛藥，沒想到服藥一週多後，手腳肢端甚至連生殖器都陸續出現又癢又痛的「圓形紅疹」。原以為只是普通皮膚病，怎料後續又因感冒服藥，短短一天內相同部位竟再次爆出紅疹，甚至惡化成水泡，嚇得他趕緊就醫。

收治個案的成大醫院皮膚部葉芮彣醫師表示，經詳細詢問用藥史並進行皮膚切片檢查，確認吳男罹患的是「固定型藥物疹（Fixed Drug Eruption）」。這是一種特殊的藥物過敏反應，其最大特點在於初次接觸致敏藥物後，約1～2週會出現皮疹；若未來再次服用相同藥物，免疫系統會迅速反應，在數小時至數天內，於「原發作部位」誘發皮疹。

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葉芮彣醫師指出，固定型藥物疹臨床上多呈現界線分明的「紅色圓形斑塊」，病灶中心顏色較深，甚至會出現水泡或破損。停藥後雖可在1～2週內改善，但「常會留下明顯的色素沉澱」。更要注意的是，這類病灶常見於口腔、生殖器周圍、臉部或四肢末端，嚴重時可能演變為「廣泛性水泡固定型藥物疹」。

▼成大醫院皮膚部葉芮彣醫師。

究竟哪些藥物是元兇？葉芮彣醫師列舉，常見致敏藥物包括止痛藥（如乙醯胺酚或非類固醇消炎止痛藥）與抗生素；此外，降尿酸藥物、癲癇用藥也曾被研究指出可能誘發反應。

治療方面，找出可能過敏的藥物並立即停用是首要原則。葉芮彣醫師提醒，症狀嚴重者需使用類固醇等免疫調節藥物並搭配傷口照護。醫師強調，一旦確認藥物過敏資訊，務必註記於健保卡與病歷系統中，就醫時主動告知完整用藥史，才能避免皮膚過敏反應再次找上門。