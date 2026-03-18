2招遠離胃癌　醫：元凶「幽門桿菌」

▲「胃癌」的主要元凶是「幽門桿菌」。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

胃腸肝膽科醫師張靖表示，「胃癌」長年位居台灣十大癌症死因與發生率前10名，2招「遠離胃癌」的好方法，也無需任何花費，第1招「公筷母匙」、第2招「避免生食」。

「幽門桿菌」胃癌元凶

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張靖在臉書說，根據統計，「胃癌」的主要元凶是「幽門桿菌」（Helicobacter pylori，簡稱HP），80-90%的胃癌和此菌有關，因此幽門桿菌被列為一級致癌物。

張靖指出，而幽門桿菌主要透過「共用餐具、不乾淨的食物與水」來傳播，所以把這兩招做好，就可有效阻止細菌的感染，並且成功遠離胃癌。

▼吃飯用「公筷母匙」。（圖／資料照）



每年超過2000人死於胃癌



國健署癌症防治組科長徐翠霞指出，我國胃癌每年新診斷病例逾4000例，死亡人數超過2000人，位列十大癌症發生與死亡率前10名，造成胃癌的主要危險因子約有8至9成與HP菌感染相關，為降低感染風險，除了應選擇熟食、飲用煮沸水，還要避免共食、共用餐具，養成使用公筷母匙的習慣。

另外，為幫助民眾及早防範胃癌，國健署自今年1月1日起，提供45至74歲民眾終生1次公費「糞便抗原檢測幽門螺旋桿菌（HPSA）服務」。

檢測若結果為陽性，民眾可攜帶報告至醫療院所就醫，依醫囑接受除菌藥物治療或進一步檢查，也可鼓勵同住家人一同檢測，及早治療有助阻斷病程，降低胃癌發生率。

除了檢測與治療，平日生活習慣也至關重要。徐翠霞強調，健康飲食、良好生活習慣、避免共食共杯及使用公筷母匙，都能有效降低HP菌感染風險，符合HPSA檢測資格的民眾可善用政府提供的公費檢測，若有胃癌家族史或腸胃不適，也應定期檢查或儘早就醫。