「7類早餐」不是人人能吃　醫示警：離洗腎更近了

▲燒餅油條這類傳統早餐，恐讓腎功能掉得更快。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣有「洗腎王國」的稱號，慢性腎臟病是台灣目前醫療花費最高的疾病。對於腎友而言，早餐選錯食物恐會吞噬腎功能。腎臟科醫師洪永祥揭開慢性腎衰竭「7大類地雷早餐」排行榜，名單中不乏大眾眼裡的養生聖品，甚至有排毒飲品慘奪亞軍。醫師直言，這些看似健康的選擇對腎功能受損者而言不是排毒，而是下毒。

洪永祥醫師根據臨床經驗與營養學研究，在粉專上分享這份「避雷清單」，由第7名倒數至第1名：

第7名：水餃、煎餃與包餡食物

許多人認為水餃比例均衡，但為了讓內餡多汁，店家常使用油脂極高的五花絞肉，脂肪比例常破50%。這種澱粉皮包肥肉的組合，富含大量飽和脂肪，會損傷腎絲球微血管。若再沾醬油或辣油，鈉含量可能直接突破1000毫克。

第6名：鐵板麵

醬汁才是重災區！黑胡椒或蘑菇醬由大量鹽、油、糖及修飾澱粉調製，一份鈉含量恐破1200毫克。過多的鈉會導致水分滯留、血壓升高，直接重擊腎臟。

第5名：燕麥與早餐麥片

市售麥片常添加磷酸鹽以增添口感，天然全穀類磷含量也極高。對腎友而言，磷排不掉會引發皮膚發癢、骨頭脆化，甚至心血管鈣化。研究顯示，這種無機磷添加劑吸收率高達90～100%。

第4名：燒餅油條

油條製作時常加入含鋁或含磷的膨鬆劑，這種高油、高熱量的組合會增加蛋白尿風險，讓腎功能掉得更快。

第3名：清粥小菜配醬瓜

稀飯是高升糖指數食物，配菜如醬瓜、肉鬆、豆腐乳全是鹽分醃漬出的加工品，過量攝取鈉會導致水分滯留，增加腎臟排泄壓力。

第2名：綠拿鐵與精力湯

菠菜、香蕉、酪梨等都是「鉀離子大戶」，當腎功能受損排泄不暢時，高血鉀會直接導致心律不整甚至心跳驟停。蔬菜務必先燙過再吃。

第1名：漢堡熱狗配奶茶

這組合包含加工肉（致癌物）、高鈉醬料、高糖飲料以及高飽和脂肪。長期攝取不僅與心血管、代謝疾病相關，更與慢性腎臟病進展有強烈關聯，堪稱「加工品與磷酸鹽的狂歡」。