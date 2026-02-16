春節用眼過度成隱形殺手　中醫陳藝文教你三招五穴一茶飲護眼法

▲中醫陳藝文提供三招五穴一茶飲護眼法。（圖／聯新國際醫院提供）

現代人日常高度依賴3C產品，長時間盯著螢幕早已是生活常態。進入春節連假，追劇、滑手機、打牌、返鄉長途等活動，讓用眼時間急遽拉長，原本被忽略的眼部警訊往往一次爆發，成為就醫導火線。

聯新國際醫院中醫科陳藝文副主任9日分享，一名40多歲男性因熬夜追劇，出現視力難以聚焦、眼前黑點飄動的飛蚊症狀。透過針灸、茶飲保養、穴位按摩，再加上改變用眼習慣，幸運地讓症狀逐步改善。

透過簡單觸摸與觀察 及早察覺眼睛是否處在「亞健康」狀態

陳藝文醫師說，中醫觀點認為「久視傷血」，長時間近距離用眼會深度耗損「肝血」與「心血」，輕則乾澀、痠脹、視線模糊，重則飛蚊加重、肩頸僵硬，睡眠品質下降，甚至因末梢循環不良導致手腳冰冷。

對此，建議民眾透過簡單的觸摸與觀察，及早察覺眼睛是否已處在「亞健康」狀態。首先是「眼壓觸感檢測」，閉上雙眼，以手指輕觸眼球。如果感覺眼球觸感緊繃且變硬，可能與眼壓偏高有關；其次為「眼眶空間檢查」，將食指橫放在上眼眶與眼球之間，若空間不到一指幅寬，顯示眼睛已處於過勞狀態；第三則是「耳後經絡檢視」，若耳下凹陷處僵硬，代表通往眼睛的經絡阻塞循環不佳。

按壓手頸頭部穴位 配合「用力閉眼、再放鬆張開」動作改善

臨床觀察也發現，40歲後常見「40眼睛」問題，如老花、飛蚊症、眼壓升高；50歲則多有「50肩」，出現肩頸僵硬與活動受限。兩者皆與肝血不足、經絡不暢有關。陳藝文醫師表示，眼睛與肩頸的健康息息相關，日常可遵循「由遠到近」原則按壓穴位，進行基礎保養：

第一步（手部）：先按壓手部的合谷穴，能迅速放鬆眼球後方六條肌肉，助明目減壓、緩解深層疲勞，引導氣血上行。

第二步（頸部）：按壓頸後的風池穴。有效緩解因眼部疲累引起的肩頸僵硬，解決「眼累帶動頸僵」的困擾。

第三步（頭部）：按摩眉頭的攢竹穴、眼內角的睛明穴與頭頂的百會穴。百會穴提振腦部運作，改善氣血不暢引起的頭痛、眼疲勞。

按摩時以指腹輕按至微痠、微脹即可，每個穴位按壓約5至10秒，並配合「用力閉眼、再放鬆張開」動作約十下，循序進行。此外因過敏引起的紅腫癢，亦可透過按壓迎香穴、上關穴，幫助緩解眼睛與鼻子不適。

▲雙花護眼茶。（圖／聯新國際醫院提供）

「雙花護眼茶」調理 達到頭清目明

除外在保養，內在調理同樣重要。陳藝文副主任推薦「雙花護眼茶」，作為居家保健茶飲，中醫認為眼睛位於「上焦」，透過茶飲香氣與藥性，吸入芬香的精油氣味，達到頭清目明的效果：

配方：紅花、菊花、枸杞、黑棗、黃耆。

功效：菊花入肝經清肝明目；紅花補心血可增加血氧；黃耆與黑棗則負責補氣補血，提升整體代謝能力。透過白黃黑紅多色搭配，兼顧心肺腎並入到五臟六腑，藉由柔肝疏肝及養心血來減緩眼睛不適症狀。