「連假3件事」變心血管炸彈　醫示警：血壓一跳就恐心梗中風

記者洪巧藍／台北報導

聚餐飲酒、熬夜通宵、作息紊亂等狀況，在連假常常同時出現。醫師示警，這正好構成影響血壓、血脂與血管穩定性的「高風險組合」，嚴重恐誘發腦出血、心肌梗塞等緊急事件。民眾要做好數值監測，若發現收縮壓比平時數值高出20mmHg以上，或心跳頻率出現顯著的異常落差，應該盡快休息、調整娛樂活動。

開業心臟內科醫師施奕仲指出，心血管風險並不只有高血壓族群需留意，短時間內血壓巨幅波動，對心臟與血管造成劇烈衝擊，再加上天冷，民眾較少喝水，水分攝取不足致使血液濃稠度增加，容易誘發突發性腦梗塞、腦出血、心肌梗塞，甚至主動脈剝離等緊急事件。

施奕仲分析，當作息節奏被打亂，負責調節血壓與心跳的「自律神經系統」會首當其衝，可能出現自律神經失衡，即使在休息狀態，血壓也可能突然飆高到150、160mmHg以上，對於已有高血壓或心血管亞健康族群，例如有三高、肥胖、抽菸、不運動等風險因子的民眾來說特別危險。

酒精也會加劇這種波動，施奕仲指出，飲酒初期使血壓上升，過量後又可能造成血管擴張、血壓下降，這種反覆收縮與擴張的波動，亦增加心血管負擔。建議飲酒必須適量，一般成人以烈酒15-30cc、紅酒80-120cc、啤酒360cc為上限，高風險族群更應該謹慎。

此外，春節期間的家庭互動與角色期待，容易在不知不覺中累積情緒壓力。施奕仲表示，情緒波動會直接活化交感神經，使血壓攀升；當情緒壓力、熬夜與飲酒同時存在時，對心血管系統的影響往往呈現加乘，而非單純相加。

心血管保健並非僅在寒流來襲或春節長假才需留意，而是一項應落實於日常的健康管理。施奕仲指出，市面上有許多輕巧的血壓計或穿戴式裝置，無論在家中或外出都能方便記錄數值變化，掌握自身血壓與心跳的健康基礎值，才能在波動發生時及時警覺。

施奕仲強調，應該為自己設立一個健康門檻，當發現收縮壓比平時數值高出20mmHg以上，或心跳頻率出現顯著的異常落差，例如比平時心跳高出20%以上，即代表身體已發出警訊，此時應果斷放下酒杯或通宵聚會，優先選擇休息並調整娛樂活動，這種以客觀數據取代主觀感覺的自我管理，才是對身體負責的展現。

施奕仲也建議，可每天預留10至15分鐘進行腹式呼吸，當注意力專注在呼吸的起伏節奏時，交感神經活性會逐漸下降，有助於平緩心跳與血壓，成為年節期間穩定情緒與心血管狀態的實用調節方式。