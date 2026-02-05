自爆28歲「2個月難勃起」！泌尿醫：真的很慘　沒吃藥靠3招自救

▲泌尿科醫師黃冠鈞自爆28歲時難以勃起2個月。（圖／取自粉專《黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌》）

記者李佳蓉／綜合報導

男人最難以啟齒的痛！泌尿科醫師黃冠鈞近日自爆，在28歲時曾有長達1、2個月面臨「勃起功能障礙」，當時因壓力太大導致狀況不佳，直言那是「男生最沮喪的時刻」。他也以過來人經驗提醒伴侶，遇到另一半「軟掉」時，此時無聲勝有聲，才是最好的溫柔。此外，他也列出3大關鍵警訊，示警不舉恐是心血管疾病的前兆。

黃冠鈞醫師在粉專《黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌》影片中坦言：「自己也有很多泌尿困擾，勃起功能障礙也有啊！」他回憶當時因為壓力太大，曾經有1、2個月真的很難勃起，形容那段時光真的很慘。但也因為走過這段路，讓他更能切身感受病人的痛苦。他透露，當時並沒有吃藥，而是靠著充足睡眠、多運動，並去泡湯促進血液循環，後來心理壓力減少後，勃起狀態就慢慢回來了。

到底症狀持續多久該就醫？黃冠鈞表示，臨床上通常建議觀察3～6個月，但他不會單純以時間為主，而是視症狀「對患者生活造成怎樣的影響」。他舉例，曾有一名患者只出現勃起功能障礙2週，就崩潰求救喊：「醫生你快救我！」原來是因為快分手了。因此他強調會視患者狀況，先給予低劑量的壯陽藥協助。

至於發生當下，女友或伴侶該有什麼反應？黃冠鈞建議，千萬不要針對「性」這件事做過多的討論，別問「咦？怎麼會這樣？」或提議「我們要不要一起做什麼運動？」這些關心反而會讓男生更自責。他強調，此時「無聲勝有聲，沉默就好了」。

▲當發現男伴在床上不小心「不行了」，醫師建議，此時無聲勝有聲。（示意圖／記者黃克翔攝）

黃冠鈞也發文提醒，許多男性步入中年後，常感到體力大不如前，甚至在親密關係中感到力不從心，若出現以下「3大關鍵警訊」千萬別忽視：

1. 硬度不如以往：勃起功能是血管健康的風向球。若發現硬度明顯下降，例如從以前的「小黃瓜」變成「去皮香蕉」，或無法維持硬度直到結束，恐是心血管功能受損警訊。

2. 晨勃次數減少：晨勃是男性生理機能的「自動檢測」。若早上「升旗」頻率明顯減少，通常與男性荷爾蒙分泌下降或夜間充血功能退化有關。

3. 進入或維持困難：無論是嘗試進入時困難，或過程中突然「熄火」，往往夾雜心理壓力與生理機能雙重影響。長期忽視這類問題，恐導致自信心喪失，甚至影響伴侶關係。

黃冠鈞示警，勃起功能障礙往往是心臟病、糖尿病或高血壓的前兆，切勿因尷尬拖延或自行購買來路不明的藥物。現在治療方式多元，包括口服藥物、體外震波等，都能幫助重拾雄風。