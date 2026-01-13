ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

中國靈芝檢出禁用農藥　印尼「木薯餅」含違法甜味劑

1/13邊境查驗中國靈芝、印尼木薯餅違規。（圖／食藥署提供）

▲中國靈芝檢出禁用農藥殘留。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境食品查驗結果，共有13項進口產品不合格，其中有4批來自印尼的「木薯餅」，檢出國內禁止使用的甜味劑，總計4424公斤，依法全數在邊境退運或銷毀；另外，還有一批從中國進口的「靈芝」，驗出禁用農藥殘留。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，4批由輸入業者「西霸企業有限公司」報驗的印尼木薯餅，檢出甜味劑糖精介於每公斤0.10至0.24公克及環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.02至0.15公克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品為非表列准用的範圍，這4批印尼的木薯餅在邊境必須退運或銷毀。

根據食藥署統計，從114年7月5日至115年1月5日止，受理印尼的餅乾，總計報驗697批，檢驗不合格12批，不合格率1.7%，檢驗不合格原因為防腐劑、甜味劑及黃麴毒素不合格。劉芳銘表示，從115年1月13日起至115年2月12日止，在邊境針對印尼的餅乾採逐批查驗，抽驗比例為100%。

另外，「陸惠中藥有限公司」進口的中國靈芝驗出農藥陶斯松0.05ppm。劉芳銘表示，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑陶斯松為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.03ppm。這批中國的靈芝在邊境必須退運或銷毀，未來將針對「陸惠中藥有限公司」的進口產品，抽驗比例提高到20%至50%。

