氣溫降1度「心血管疾病死亡增1.6%」　三總跨科搶救心因性休克

▲低溫恐誘發高風險心因性休克，保命關鍵在於醫院是否能即時啟動跨科搶救流程。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

今氣溫明顯下降，且愈晚愈冷。研究顯示，氣溫每下降1度，心血管疾病發生率即增加1.2%，死亡率則上升1.6%，保命關鍵在於醫院是否能即時啟動跨科搶救流程。為此，三軍總醫院近年已建置「Shock Team」機制，整合急性期的搶救，與中、長期的追蹤，必要時評估心臟移植等處置，以防患者反覆惡化、住院。

三總移植醫學部主任柯宏彥指出，根據台北市衛生局統計，每年心血管疾病死亡人數集中於12月至隔年2月，其中心因性休克是心臟疾病中最危急狀況之一，若未能在第一時間完成評估即介入，死亡風險將大幅上升，故治療體系必須具備高度整合能力，才能在最短時間內完成關鍵決策。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於低溫風險，三軍總醫院心臟內科主任蔡宗能說，天冷易導致血管收縮、血液濃稠度上升，進而提高心血管事件發生率，且研究指出，如無法及時啟動機械循環支持或介入治療，院內死亡率將明顯提高，這也是近年國際間持續強調以 Shock Team為核心進行團隊治療的主因。

針對Shock Team，柯宏彥說明，成員涵蓋心臟內外科、麻醉科、加護醫療團隊、體外循環技術師等多科別，當病人進急診即展開整合評估，以加速治療流程，避免因科別間轉介延誤而錯失黃金時間；待患者病情穩定，Shock Team將接續提供中長期照護，並依個人狀況評估是否導入長效型左心室輔助器，或進行心臟移植，以維持整體器官功能和後續生活品質。

柯宏彥也提到，台灣每年僅約60至80顆心臟可供移植，卻有超過350人等待，若等待期間出現腎臟或肝臟等重要器官衰竭，甚至可能因此失去移植資格，故及早評估左心室輔助器介入相當關鍵。

蔡宗能分享，院方曾收治一名大學生，送醫時心臟功能僅剩10%，經Shock Team即時啟動流程並導入長效型左心室輔助器後，病情逐步穩定，日前已順利返回校園，生活功能與一般人無異。

蔡宗能提醒，冬季為心血管事件高風險期，若出現呼吸困難、下肢水腫或全身無力等警訊，應及早就醫，把握治療黃金時間，以降低重症、死亡機率。